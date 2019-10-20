الأحد 20 أكتوبر 2019 11:20
وزير الدفاع الأمريكي يتوقع انتقال القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق
توقع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم الدولة، على حد قوله.
أبرز تصريحات وزير الدفاع الأمريكي
- من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم الدولة.
- الانسحاب الأمريكي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما، و عملية الانسحاب تتم من خلال طائرات وقوافل برية.
- الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق، ويبلغ عددها نحو ألف فرد.
وضع غير مستقر
- من جانب آخر قال مسؤول أمريكي كبير إن الوضع ما زال غير مستقر وإن الخطط قد تتغير.
- من المرجح أن يخضع أي قرار بإرسال قوات أمريكية إضافية إلى العراق لمراجعة دقيقة في بلد تحظى فيه إيران بنفوذ على نحو متزايد.
- قال المسؤول" هذه هي الخطة الحالية، الأمور يمكن أن تتغير بين الوقت الحالي وموعد استكمالنا الانسحاب ولكن هذه هي خطة التحرك الآن".
- لم يتضح ما إذا كانت القوات الأمريكية ستستخدم العراق قاعدة لشن هجمات برية في سوريا وشن هجمات جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة.
قوات إضافية في العراق
- ستنضم القوات الأمريكية الإضافية إلى أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي موجودين بالفعل في العراق لتدريب القوات العراقية والمساعدة في ضمان عدم استئناف مقاتلي تنظيم الدولة نشاطهم.
- على الرغم من إعلان إسبر أنه تحدث مع نظيره العراقي، وأنه سيواصل إجراء محادثات في المستقبل فمن المرجح أن ينظر البعض في العراق بتشكك لهذه الخطوة.
- يواجه العراق أزمة سياسية بعد أن أدت احتجاجات حاشدة إلى سقوط أكثر من 100 قتيل وستة آلاف مصاب خلال الأسبوع الذي بدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول.
- فيما يخص الموقف في شمال سوريا، قال إسبر إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام، وأضاف" أعتقد أن وقف إطلاق النار متماسك بشكل عام على ما يبدو".
- أضاف" نرى استقرارا للخطوط، إن صح التعبير، على الأرض ونتلقى تقارير عن نيران متقطعة، هنا وهناك، فهذا لا يفاجئني بالضرورة".
- هناك مخاوف من أن يؤدي التوغل التركي في شمال شرق سوريا إلى السماح لمقاتلي تنظيم الدولة بتحقيق مكاسب، وفرار المتشددين من سجون يحرسها مقاتلون أكراد.
- قال إسبر إن الولايات المتحدة ما زالت على اتصال بالمقاتلين الأكراد ويبدو أنهم مستمرون في الدفاع عن تلك السجون في المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها.
المصدر
رويترز