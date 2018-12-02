الأحد 2 ديسمبر 2018 10:55
وزير الدفاع الأمريكي: رئيس فنزويلا "طاغية" يجب أن يرحل
وصف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بالطاغية الذي يقود بلاده الغنية بالنفط إلى دمار"، داعيا إلى رحيله عن الحكم.
التفاصيل:
- ماتيس، الذي كان يتحدث أمام منتدى للأمن في كاليفورنيا، قال إن نظام مادورو "لا بد وأن يرحل في نهاية الأمر" حتى يتحسن الوضع.
- وزير الدفاع الأمريكي لم يشر إلى أي دور لبلاده في هذا الأمر وقال "الأمر يعود للشعب الفنزويلي والدول الإقليمية في تلك المنطقة للمساعدة في التعجيل بذلك وإعادة هذا البلد إلى مستقبل أكثر ازدهارا وإيجابية".
خلفية:
- الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فنزويلا بزعم فساد السلطات وانتهاكها حقوق الإنسان.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا في مايو/ أيار الماضي.
- العقوبات تمنع شراء أدوات الدين الفنزويلية بما في ذلك الحسابات التي تتصل بشكل خاص بالنفط.
- ترمب سبق له أن فرض عقوبات على أفراد وعلى حكومة فنزويلا متهما إياها بانتهاك حقوق الإنسان والفساد.
- الرئيس نيكولاس مادورو فاز بفترة رئاسية جديدة في مايو/ أيار الماضي في انتخابات وصفتها الولايات المتحدة ودول أخرى بأنها مهزلة.
- قبل أيام، قال الرئيس نيكولاس مادورو إن الحد الأدنى للأجر الشهري في فنزويلا سيرتفع بنسبة 150%.
- مادورو أوضح أن الراتب الشهري الجديد سيكون 4500 بوليفار (نحو 9.50 دولار).
- في أغسطس/ آب الماضي تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 60 ضعفا.
- الرئيس الفنزويلي يقول إن أزمة بلاده هي نتيجة "لحرب اقتصادية" يقودها ساسة المعارضة بمساعدة من الولايات المتحدة، كما يتهم مادورو الولايات المتحدة بالتخطيط للإطاحة به.
- خصوم مادورو يقولون إن سياساته الاقتصادية الفاشلة والطبع العشوائي للنقود هما المسؤولان عن مشاكل البلاد الاقتصادية.
- وفقا للهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة، تجاوز التضخم السنوي في فنزويلا حاليا 800 ألف في المئة.
- فنزويلا عضو في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط.
- تقول الأمم المتحدة إن نحو ثلاثة ملايين شخص غادروا فنزويلا منذ عام 2015 هربا من الأزمة الاقتصادية هناك.
- قبل أسبوع، عقدت وفود من 12 دولة في أمريكا اللاتينية اجتماعا في كيتو بالإكوادور لتنسيق الخطط بشأن التعامل مع أزمة مهاجري فنزويلا.
- السلطات في الإكوادور قالت إن نحو 600 ألف فنزويلي دخلوا البلاد في 2018 عبر الحدود مع كولومبيا وسيواصل معظمهم الرحلة إلى بيرو.
- مسؤول في الإكوادور قال إن بلاده تحتاج 550 مليون دولار لتقديم المساعدات للاجئي فنزويلا.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية