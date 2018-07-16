الاثنين 16 يوليو 2018 19:03
وزير الخزانة الأمريكي: ندرس إعفاء "حالات معينة" من العقوبات الإيرانية
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن بلاده ستدرس إعفاء "حالات معينة" إذا كانت الدول تحتاج لمزيد من الوقت لخفض مشترياتها من النفط الإيراني إلى الصفر.
- منوتشين: الولايات المتحدة تريد تجنب التأثير على أسواق النفط العالمية لدى إعادة فرض عقوبات على إيران.
- منوتشين أدلى بالتصريحات يوم الجمعة وحظر نشرها حتى اليوم (الاثنين).
- منوتشين: "نريد من الناس خفض مشترياتها من النفط إلى الصفر، لكن في حالات بعينها إذا لم يكن باستطاعتهم القيام بذلك بين عشية وضحاها سندرس إعفاءات".
- تصريحات منوتشين تأتي بعد أيام من تصريح وزير المالية الفرنسي برونو لومير لصحيفة لوفيغارو بأن الولايات المتحدة رفضت طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران طلبته باريس بعد أن فرض الرئيس ترمب عقوبات على طهران.
- لومير قال لصحيفة لوفيغارو في مقابلة نشرت الجمعة: "تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاء سلبيا".
- لومير: أوربا بحاجة إلى التصرف سريعا وحماية سيادتها الاقتصادية.
- لومير: "يجب على أوربا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود".
- اختارت باريس قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفي الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
- عبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثل أهمية لشركة توتال الكبيرة للنفط والغاز لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ولمجموعة بيجو ستروين لصناعة السيارات لكي تستمر في مشروع مشترك.
- قالت شركة سكور الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
- تعمل معظم شركات التأمين الدولية في إيران مع قطاعي الشحن والطاقة في البلاد.
- أعلنت واشنطن في مايو/ أيار فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
المصدر
رويترز
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