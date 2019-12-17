الصراع في اليمن
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 00:15

وزير الخارجية اليمني يتهم المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

اتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحضرمي قوله خلال لقائه سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، "للأسف توجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق".

وأشار الحضرمي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا يضع عراقيل أمام "عمل الفريق الميداني وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه".

وأكد وزير الخارجية اليمني "حرص الحكومة على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض من أجل إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن".

في وقت سابق الشهر الجاري أعرب الحضرمي عن "وجود بعض العراقيل" وتأخير "في تنفيذ الاستحقاقات الواضحة والمزمنة لاتفاق الرياض"، من دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.

وقال الحضرمي إن هذا الوضع "لن يساعد أحدا ولن يخدم عملية السلام بل سيصب في مصلحة المليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني في اليمن".

قبل أيام، طالب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بإنهاء استفزازات القوات الإماراتية".

ووجه بن عديو خطابا إلى الرئيس هادي قال فيه إن الطيران المروحي الإماراتي الهجومي قام بعدة استفزازات منها المرور فوق نقاط تفتيش تابعة للجيش والأمن من دون إخطار مسبق، كما ترفض المدرعات والآليات الإماراتية التوقف في نقاط التفتيش.

المصدر
الجزيرة
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اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي
الإمارات
اتفاق الرياض

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