الأزمة الخليجية
الخميس 7 سبتمبر 2017 23:42

وزير الخارجية القطري: مطالب دول الحصار تمس السيادة

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مطالب دول الحصار الثلاثة عشر تمس السيادة.

وأضاف بن عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع الجزيرة إن الإجراءات ضد قطر يجب التراجع عنها، معربا عن تقدير دولة قطر لجهود دولة الكويت لحل الأزمة.

ودعا وزير خارجية قطر إلى ضرورة وجود مسعى لإيجاد آلية للحوار لحل الأزمة، معربا عن أسفه لطرح الخيار العسكري من قبل دول الحصار.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد كشف عن نجاح مساعيه في استبعاد العمل العسكري خلال الأزمة، كما أكد استعداد قطر لمناقشة المطالب والجلوس على طاولة الحوار.

المصدر
الجزيرة مباشر
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