قطر
الاثنين 19 يونيو 2017 20:38

وزير الخارجية القطري: لا مفاوضات قبل رفع الحصار

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رويترز
أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده لن تتفاوض مع الدول الخليجية الثلاث إلا بعد رفع الحصار عن قطر.

وأضاف أن الدوحة لم تشهد تقدما بشأن رفع الحصار وهو الشرط المسبق حتى يمضي أي شيء قدما.

وقال الوزير القطري إن الدوحة لم تتلق أي مطالب من دول الحصار، مشددا على أن الشؤون الداخلية غير قابلة للتفاوض، بما في ذلك مستقبل قناة الجزيرة.

ووصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قطع السعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر ومحاولة عزلها اقتصاديا بأنها "إجراءات عدائية".

وقال "نريد أن نوضح للجميع أن المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية، وأن تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط أو تحت الحصار".

المصدر
الجزيرة
وكالات
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قطر
قطع العلاقات مع قطر
السعودية
الإمارات
البحرين
إجراءات عدائية
حصار قطر
الأزمة الخليجية
المفاوضات الخليجية

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