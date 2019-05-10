الجمعة 10 مايو 2019 12:25
وزير الخارجية الفلسطيني: أمريكا تصوغ خطة استسلام لا اتفاق سلام
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام اجتماع في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تصوغ على ما يبدو خطة لاستسلام الفلسطينيين لإسرائيل وليس اتفاقا للسلام.
تصريحات المالكي جاءت خلال الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أبرز تصريحات المالكي
- الفلسطينيون لا يملكون رفاهية عدم الانخراط في أي جهود للسلام لكن جهود الإدارة الأمريكية لا يمكن وصفها بجهود للسلام ولا ترقى إلى ذلك مع الأسف.
- كل شيء يشير حتى الآن إلى أنها ليست خطة للسلام لكنها شروط للاستسلام.
- لا يوجد أي قدر من المال يمكنه أن يجعل هذا مقبولا.
- هناك من يرى أن الأمريكيين ربما يقدمون ما يفاجئ الجانب الفلسطيني.. لكن الفلسطينيين كانوا سيشعرون بتفاؤل أكبر ما لم يتجاهل الأمريكيون المطالب الفلسطينية وما لم يغضوا الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية وما لم يعملوا على إسكات أي حديث عن أساسيات السلام.
اقتراح ذو شقين
- قضى المفاوض الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر عامين في سبيل التوصل إلى اقتراح للسلام (صفقة القرن) يأملان في أن يوفر إطار عمل لمحادثات جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
- من المتوقع الكشف عن الخطة في يونيو/ حزيران.
- الاقتراح الأمريكي بخصوص الشرق الأوسط يحمل شقين رئيسيين أولهما سياسي يتناول قضايا رئيسية مثل وضع القدس والآخر اقتصادي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
- لم يشر كوشنر وغرينبلات إن كان الاقتراح يدعو إلى حل الدولتين الذي كان هدفا لجهود السلام السابقة.
- قال غرينبلات خلال الاجتماع: ستكون رؤية السلام التي سنتقدم بها قريبا واقعية وقابلة للتنفيذ لكنها ستتطلب تنازلات من كلا الطرفين.
- غرينبلات: نأمل حقا أن يلقي الإسرائيليون والفلسطينيون نظرة صادقة على رؤيتنا للسلام عندما نصدرها قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب.
- يرفض الفلسطينيون الجهود الأمريكية منذ القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عام 2017 بنقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
- يطالب الفلسطينيون بدولة لهم تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي مناطق استولت عليهما إسرائيل عام 1967.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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