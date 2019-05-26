وزير الخارجية العراقي: نقف مع إيران ضد العقوبات الأمريكية‎

وزير الخارجية العراقي ونظيره الإيراني خلال المؤتمر الصحفي رويترز

كشف وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، الأحد عن هدف زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق، مؤكدًا وقوف بلاده مع طهران ضد العقوبات الأمريكية.

الحكيم قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، في بغداد، "زيارة ظريف تهدف لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تخص قضايا مهمة وهي حفر شط العرب وبناء المدن الصناعية والربط الحديدي". أبرز تصريحات الوزير العراقي: العراق يقف مع طهران ونحن ضد العقوبات الأمريكية على إيران.

بغداد ترفض التصرفات الأمريكية أحادية الجانب.

نقف مع جارتنا إيران وسنكون وسيطًا بين الطرفين.

نعتقد أن الحصار الاقتصادي لإيران ليس مفيدًا. أبرز تصريحات الوزير الإيراني: بدأنا العمل بربط سكك حديدية بين العراق وإيران.

طهران لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية.

اقترحنا إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة.

التصرفات الأمريكية تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة.

إيران لم تنتهك الاتفاق النووي.

سنتصدى لأي مساع للحرب على إيران سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وسنواجهها بقوة.

أدعو الدول الأوربية إلى الوفاء بالتزاماتها، وعليها عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي.

الحديث لا يكفي للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى الأوربيين اتخاذ إجراءات عملية. نقطة التقاء: رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحثا، السبت، آخر المستجدات الإقليمية، مؤكدين ضرورة تجنب الحرب في المنطقة، على خلفية التوتر بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي برهم صالح، مساء السبت، وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له. جواد ظريف أثناء لقائه مع برهم صالح (رويترز) بيان لرئاسة الجمهورية ذكر أن "برهم صالح أكد حرص العراق على تعزيز الوشائج مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعيه لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي".

صالح أوضح بحسب البيان، أن "العراق يسعى أن يكون نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة، وعامل استقرار في المنطقة من أجل بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول، لاسيما دول الجوار وفقا للمصالح المشتركة".

ظريف أعرب عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، وجدد موقف إيران المساند للعراق على مختلف الأصعدة، وفقاً للبيان.

ألمح البيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية بذل الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة أضرار العقوبات (المفروضة على إيران من واشنطن) والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الحالية.

قدم الوزير الإيراني دعوة الرئيس حسن روحاني للرئيس برهم صالح لزيارة طهران لمتابعة الملفات المشتركة. خلفيات: ظريف بدأ، السبت، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد.

التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعد منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

تضاعف التوتر، مؤخرًا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5000 جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

الرياض دعت لقمتين طارئتين بنهاية مايو/آيار الجاري لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لأرامكو السعودية.