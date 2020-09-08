تركيا واليونان
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 19:53

وزير الخارجية التركي يهاجم اليونان

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
الأناضول
هاجم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان قائلا إن أثينا تطالب بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع، استنادا إلى جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 10 كيلومترات مربع.

وأكد الوزير التركي أن جميع المناورات التي تجريها بلاده في شرق المتوسط، مطابقة لمعايير وقرارات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال تشاووش أوغلو إن اليونان " أثبتت بشكل واضح في الآونة الأخيرة أنها لا تؤيد الحوار، من خلال رفضها لمبادرات الناتو والاتحاد الأوربي الرامية للتفاهم".

وأردف: "إن كانت اليونان واثقة من نفسها فلتجلس على طاولة المفاوضات، ولتصرح أمام الجميع بأنها محقة".

وقال وزير الخارجية التركي إن اليونان بدأت بإبداء مواقف عدوانية، بعد فشلها في تحقيق التفوق الميداني وعلى طاولة التفاوض وفقدت تفوقها النفسي.

وأكد أن تركيا تدعم كافة المبادرات الرامية لحل الأزمة القائمة في شرق المتوسط، على عكس اليونان التي رفضت مبادرة الناتو مؤخرا، على حد قوله.

وقال تشاووش أوغلو إن "اليونان هي الدولة الوحيدة التي تطالب بمجال جوي يصل إلى 10 أميال فوق مياهها الاقليمية التي تصل إلى 6 أميال".

ويتصاعد التوتر مؤخرا بين تركيا واليونان بشأن حقوق استلال مصادر النفط والغاز في شرق المتوسط، وتدعم دول أوربية موقف اليونان في مواجهة الموقف التركي.

كما انتقد تشاووش أوغلو التصريحات اليونانية حيال إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، قائلا في هذا الصدد: "اليونان آخر من يحق لها الحديث في هذا الخصوص، أثينا هي العاصمة الوحيدة في العالم التي تخلو من أي مسجد".

تأجيل اجتماع عسكري

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الدفاع التركية قولها إنه تقرر تأجيل الاجتماع المخطط بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان الاجتماع المذكور قد تقرر عقده عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للناتو قبل عدة أيام.

وذكرت الوكالة أن قرار التأجيل الاجتماع اتخذ من قِبل رئاسة اللجنة العسكرية للناتو.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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