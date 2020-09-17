مصر وتركيا
الخميس 17 سبتمبر 2020 11:11

وزير الخارجية التركي: مصر احترمت حقوقنا ونجري مباحثات معها على المستوى المخابراتي

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
رويترز
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه لا توجد محادثات مع مصر حاليا، مشيرا إلى وجود مباحثات على المستوى المخابراتي فقط.

ولفت الوزير في تصريحات خلال مشاركته في برنامج "منطقة محايدة" على قناة "سي إن إن ترك" المحلية، إلى أن "مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقيتها التي أبرمتها مع اليونان وقبرص الرومية بخصوص مناطق الصلاحية البحرية".

وأضاف قائلا "لقد احترمت مصر حقوقنا في هذا الصدد، ومن ثم لا أريد أن أبخسها حقها بدعوى أن العلاقات السياسية بيننا ليست جيدة للغاية، وبالتالي فإن إبرام اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات السياسية".

وعن العلاقات مع مصر قال "لا توجد محادثات مع مصر، فقط مباحثات على مستوى المخابرات".

وبخصوص آخر التطورات المتعلقة بشرق المتوسط، قال تشاووش أوغلو إن "الآونة الأخيرة شهدت رسائل معتدلة من اليونان بخصوص موضوع شرق المتوسط"، مشددًا في الوقت ذاته على أن أثينا "لم تكف بعد عن سياساتها المتطرفة".

وأضاف "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة جاءت رسائل معتدلة من رئيس وزراء اليونان، وبدأت هذه الرسائل الإيجابية تظهر بعد عودة السفينة عوروج رئيس لسواحل مدينة أنطاليا (جنوب) للصيانة".

وأردف الوزير قائلا "لكن (اليونانيين) واصلوا بعد ذلك سياساتهم المتطرفة قائلين "لكننا نريد المزيد".

وأشار إلى أن البلدين (تركيا واليونان) بينهما سلة من المشاكل، وليست مشكلة واحدة، مشددًا على أن هذا ما ينبغي مراعاته خلال المباحثات بين الطرفين.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
مولود تشاووش أوغلو
تركيا
مصر
استخبارات
اليونان

اقرأ أيضا

Thumbnail
بعد ترويع طفلتهما.. حبس أحمد حسن وزينب على ذمة التحقيقات
Thumbnail
إخوان مصر تعلن إلغاء منصب الأمين العام وتشكيل لجنة لإدارة الجماعة
Thumbnail
تركيا.. عربة برمائية هجومية تتجاوز اختبارا جديدا.. هذه قدراتها (فيديو)
Thumbnail
أردوغان يهاجم ماكرون ويؤكد: سنفعل الأفضل لمصلحتنا في شرق المتوسط (فيديو)
Thumbnail
قبل عملية سطو.. لصوص يتبعون إجراءات الوقاية من كورونا (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. تأهب بلبنان وارتفاع قتلى طرابلس
  2. بلغاريا تضبط طني هيروين مخبأين في علب معجون طماطم
  3. شاهد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية
  4. ترمب يحل لجنة تحقيق في مزاعم تزوير انتخابات 2016
  5. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]