السبت 15 ديسمبر 2018 17:42
وزير الخارجية التركي: أنقرة ستذهب للنهاية في قضية خاشقجي
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة "ستذهب للنهاية" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول في تركيا مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
التفاصيل:
- وزير الخارجية التركي قال على هامش مشاركته في مؤتمر بالدوحة إن "تركيا لن تتراجع في هذه المسألة وسنذهب للنهاية".
- تشاووش أوغلو أكد أن بلاده لن تتراجع في سعيها لكشف كافة ملابسات جريمة مقتل خاشقجي.
- الوزير قال إن التحقيق الذي تجريه بلاده في الجريمة "شفاف وموثوق".
- تشاوش أوغلو أوضح أن بلاده "لم تتلق معلومات جديدة أو نتائج التحقيق من قبل الجانب السعودي".
خلفية:
- تشاووش أوغلو أعلن الثلاثاء أن تركيا تجري مناقشات مع منظمة الأمم المتحدة حول احتمال فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل خاشقجي. كما طلبت أنقرة من الرياض تسليمها مطلوبين في الجريمة، لكن السعودية رفضت.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية"، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.
- وسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الامريكية "سي آي إيه" رجحت أن يكون ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من أمر بقتل خاشقجي، لكن الرياض نفت ذلك بشدة.
- السلطات السعودية ذكرت أن خاشقجي قتل بعدما تعرّض للتخدير بجرعة كبيرة، ثم قطّعت جثته داخل القنصلية.
- الرياض ألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.
- سبب قتل خاشقجي صدمة في أنحاء العالم وأثار ردود فعل غاضبة، وطالب مشرعون في الكونغرس الأمريكي، ومنهم جمهوريون، إلى إجراءات أشد صرامة ضد السعودية.
- الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا الشهر الماضي لدورهم في قتل خاشقجي.
- عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات على السعودية وتعهد بعلاقات "راسخة" معها.
المصدر
وكالة الأنباء الفرنسية
الجزيرة مباشر
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