فيروس كورونا
الأحد 26 أبريل 2020 15:58

وزير الخارجية البريطاني يستبعد التوصل للقاح ضد كورونا خلال العام الجاري

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
رويترز
أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن أمله في أن يتم التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن، إلا أنه استبعد أن يتم التوصل إلى مثل هذا اللقاح خلال العام الجاري.

وقال في تصريح لمحطة "سكاي نيوز" اليوم الأحد إن مثل هذا اللقاح سيكون  مفيدا في حال حدوث "موجات متكررة" من تفشي الفيروس.

وردا على سؤال عن إن  كانت الحكومة ستفي بما تعهدت به بإجراء 100 ألف فحص لكورونا في اليوم، قال راب إن القدرة الحالية للحكومة هي إجراء 51 ألف فحص في اليوم.

ولفت إلى أن العمل جار من أجل الوصول للمستهدف.

ويطمح الباحثون في جامعة أكسفورد لإنتاج مليون جرعة من لقاح ضدّ كورونا في سبتمبر/أيلول، وقد بدأوا التجارب على البشر.

كان مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير المعروف بيل غيتس قد أعرب عن تفاؤله بأن سيكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية العام المقبل.

وفي العادة، يتطلّب تطوير أي لقاح، سنوات، لكن الباحثون يأملون أن يتمكنوا من تحقيق ذات القدر من العمل المطلوب، في بضعة أشهر فقط.

ويعتقد معظم الخبراء أن اللقاح قد يصبح متوفراً في منتصف عام 2021، وتتواصل الأبحاث بسرعة فائقة، وتعمل أكثر من 80 مجموعة حول العالم للتوصّل إلى لقاح، وبعضها دخل مرحلة الاختبارات السريرية في بلاد مثل ألمانيا.

المصدر
وكالات
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