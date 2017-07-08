حصار قطر
السبت 8 يوليو 2017 20:14

وزير الخارجية البريطاني يدعو السعودية وحلفاءها إلى إنهاء الحصار على قطر

وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون
دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السعودية وحلفاءها لإنهاء حصارها على قطر، مقللا من احتمال التصعيد العسكري بين الطرفين.

وأضاف جونسون في مقابلة تلفزيونية بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين بارزين في الكويت التي تحاول التوسط في الأزمة "الحصار غير مرحب به ونأمل أن يكون هناك وقف للتصعيد" في الأزمة القائمة في الخليج منذ  يونيو/حزيران الفائت.

وتابع جونسون "ما يريد الناس رؤيته هو وقف تصعيد (الأزمة) وتحقيق تقدم نحو معالجة تمويل الارهاب في المنطقة، وتجاه إنهاء هذا الحصار"، معربا عن دعمه لدور الكويت كوسيط في الازمة.

وأشار جونسون إلى إنه من الممكن إحراز تقدم لتخفيف التوتر بين قطر ودول عربية أخرى، لكن ليس من المرجح التوصل إلى حل على الفور.

وقال جونسون "انطباعي هو أن بالإمكان إحراز تقدم وهناك سبيل للمضي قدما".

وأوضح جونسون، الذي أجرى مباحثات في السعودية الجمعة، أنه "من غير المحتمل بشكل كبير" أن تتحول المواجهة الحالية الى مواجهة عسكرية، متابعا "كل شخص تحدثت معه قال العكس. لا احتمال لأية مواجهة عسكرية".

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وحركة النقل مع قطر بسبب ادعاءات بتمويلها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

ومن المقرر أن يتوجه جونسون إلى قطر اليوم (السبت) للقاء الأمير ورئيس الوزراء القطريين.

وكان جونسون التقى أمس الجمعة (7 من يوليو/تموز) مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الفرنسية
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