الأحد 16 ديسمبر 2018 11:11
وزير الخارجية البحريني يدافع عن اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل
اعتبر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة مزعومة لإسرائيل، "لا يمس المطالب الفلسطينية".
وجاء موقف الوزير البحريني، تعليقا على إدانة الجامعة العربية لهذا الاعتراف، وفق ما أورده بحسابه الموثق على "تويتر"، أمس.
أبرز ما ورد في تعليق الوزير البحريني:
- كلام مرسل وغير مسؤول (وصفه إدانة الجامعة العربية لموقف أستراليا).
- موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
- اعتراف أستراليا لا يختلف مع المبادرة العربية للسلام، والجامعة العربية سيدة العارفين.
كلام مرسل و غير مسؤول . موقف استراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة و اولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين و لا يختلف مع المبادرة العربية للسلام و الجامعة العربية سيدة العارفين .https://t.co/r5ea6JaxeT— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
بيان جامعة الدول العربية:
- القرار الأسترالي بمثابة انتهاك خطير للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية.
- هذا القرار يمثل انحيازًا سافرًا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعًا لممارساته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه.
- القرار الأسترالي اللامسؤول والمنحاز يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم.
- هذا القرار يشكل استهتارا بالقانون والشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي.
- القرار الأسترالي سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية، وسيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الأسترالية خاصة.
- الموقف العربي معلن وصريح حيال هذا الأمر بالعديد من القرارات العربية التي سبق اتخاذها والتي حذرت من مغبة الإقدام على مثل هذا القرار سواء من أستراليا أو غيرها من الدول التي قد تفكر بالإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة بالغة الضرر لمسار السلام وللعلاقات مع الدول العربية.
خلفيات:
- رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أعلن أمس اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.
- بذلك الإعلان، تنضم أستراليا إلى حفنة من الدول التي تعترف بجزء من القدس كعاصمة مزعومة لإسرائيل، ويمثل ذلك تبدلًا في سياسة البلد القائمة من فترة طويلة بخصوص الصراع العربي الفلسطيني.
- في 6 ديسمبر 2017، وبجرة قلم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، كاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، مخالفًا سياسة أسلافه المتبعة منذ عقود، وضاربًا بكل التحذيرات العربية والغربية والإسلامية عرض الحائط، ليقضي بذلك على أحلام ملايين الفلسطينيين الذي يتمسكون بالمدينة المقدسة عاصمة لدولتهم المأمولة.
- قرار ترمب أبقى الولايات المتحدة معزولة عالميًا، ورفضت القيادة الفلسطينية إجراء اتصالات مع الإدارة الأمريكية وقيامها بدور الوسيط في عملية السلام.
- في 14 مايو 2017، نفّذ ترمب وعده وافتتح السفارة في حفل أقيم بـ"العاصمة المسروقة من أهلها"، شارك فيه ممثلون أوفدهم الرئيس الأمريكي، ووسط مقاطعة لـ54 سفيرًا أجنبيًا من 86 آخرين رفضت بلادهم قرار واشنطن.
- على عكس ما كانت تأمله واشنطن، خالفت دول العالم الإدارة الأمريكية في قرارها الذي ظل مقتصرًا فقط على غواتيمالا بعد أن تراجعت بارغواي وأرجعت سفارتها إلى تل أبيب بعد أربعة شهور فقط على افتتاحها بالقدس المحتلة. وأغلقت إسرائيل سفارتها في أسونسيون ردًا على ذلك.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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