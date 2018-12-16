وزير الخارجية البحريني يدافع عن اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل

اعتبر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة مزعومة لإسرائيل، "لا يمس المطالب الفلسطينية".

وجاء موقف الوزير البحريني، تعليقا على إدانة الجامعة العربية لهذا الاعتراف، وفق ما أورده بحسابه الموثق على "تويتر"، أمس.

أبرز ما ورد في تعليق الوزير البحريني:

كلام مرسل وغير مسؤول (وصفه إدانة الجامعة العربية لموقف أستراليا).

موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

اعتراف أستراليا لا يختلف مع المبادرة العربية للسلام، والجامعة العربية سيدة العارفين.

كلام مرسل و غير مسؤول . موقف استراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة و اولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين و لا يختلف مع المبادرة العربية للسلام و الجامعة العربية سيدة العارفين .https://t.co/r5ea6JaxeT — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

بيان جامعة الدول العربية:

القرار الأسترالي بمثابة انتهاك خطير للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية.

هذا القرار يمثل انحيازًا سافرًا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعًا لممارساته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه.

القرار الأسترالي اللامسؤول والمنحاز يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم.

هذا القرار يشكل استهتارا بالقانون والشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي.

القرار الأسترالي سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية، وسيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الأسترالية خاصة.

الموقف العربي معلن وصريح حيال هذا الأمر بالعديد من القرارات العربية التي سبق اتخاذها والتي حذرت من مغبة الإقدام على مثل هذا القرار سواء من أستراليا أو غيرها من الدول التي قد تفكر بالإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة بالغة الضرر لمسار السلام وللعلاقات مع الدول العربية.

ترمب يرفع قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بعد توقيعه عليه أمام وسائل الإعلام (رويترز)

خلفيات: