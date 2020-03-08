إسرائيل
الأحد 8 مارس 2020 23:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: النواب العرب بالكنيست "إرهابيون"

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
رويترز
وصف ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السياسيين العرب في إسرائيل بأنهم "إرهابيون يرتدون بزات".

وقال كاتس في حديثه لإذاعة "كان إسرائيل" إن العديد من أعضاء القائمة المشتركة للأحزاب العربية إما "مؤيدون للإرهابيين أو أنهم إرهابيون يرتدون بزات".

وتأتي تعليقات الوزير الإسرائيلي بعد أنباء عن تعهد زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس بتشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة، التي تمثل العرب في إسرائيل.

وينتمي كاتس إلى حزب الليكود، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.

وأظهرت نتائج أولية غير رسمية، لثالث انتخابات تشريعية تجرى خلال عام، تقدم الليكود لكنه لم يحصل على أغلبية واضحة تمكنه من تشكيل الحكومة.

ويجب أن تحصل الحكومة على تأييد 61 عضوا في البرلمان، الذي يضم 120 مقعدا.

المصدر
وكالات
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القائمة العربية المشتركة

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