مسلمو الإيغور
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 20:17

وزير الخارجية الأمريكي يتضامن مع موقف أوزيل تجاه مسلمي الإيغور

لاعب نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل (يمين) ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
تضامن وزير الخارجية الأمريكي مع اللاعب الألماني المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، إزاء الإجراءات التي اتخذتها الصين بحق اللاعب مؤخرًا.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل تويتر إنه بإمكان الأجهزة الدعائية الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني أن تحظر مباريات أوزيل وأرسنال طوال الموسم، إلا أن الحقيقة ستنتصر في النهاية، وأنه لا يمكن للحزب أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيغور.

وكان اللاعب المسلم أوزيل قد نشر بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي استنكر فيه صمت المسلمين عن الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية بحق الأقلية المسلمة في إقليم الإيغور، مما أثار ردود أفعال صينية غاضبة.

وندد أوزيل، في بيانه، بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الإيغور عن دينهم بشكل قسري.

واتخذت الصين موقفًا حادًا من اللاعب حيث وصف اتحاد كرة القدم الصيني ما نشره اللاعب بأنه "خيبة أمل"، ووصف تصريحاته بأنها "غير مقبولة".

كما منع التلفزيون الصيني بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي يوم أمس في الدوري الإنجليزي، اعتراضًا على موقف أوزيل.

ودافعت منظمة العفو الدولية عن أوزيل، وقالت في تغريدة عبر تويتر "نظرًا إلى انتقادات شديدة للاعبين من قِبل البعض في الصين، من المهم ألا يتراجع أرسنال تحت الضغط ويحاول خنق حق أوزيل في التعبير بحرية عن آرائه".

وأضافت في تغريدة أخرى "اتخذ مسعود أوزيل موقفًا هامًا في التحدث بشكل علني لدعم أولئك الذين يواجهون القمع الوحشي في شينجيانغ، وقد ساعد تدخله في زيادة الوعي العالمي بهذا الوضع المفزع".

وكان نادي أرسنال قد نشر بيانًا عبر حسابه على موقع "ويبو" باللغة الصينية، تبرأ فيه من منشورات أوزيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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