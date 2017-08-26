ألمانيا
السبت 26 أغسطس 2017 10:43

وزير الخارجية الألماني: نحن في خضم حرب باردة ثانية

زغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني
زغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني
حذر وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريل، من النظر إلى التعاون الدولي على أنه "ساحة حرب".

وقال غابريل، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة السبت: "نحن في خضم حرب باردة ثانية... نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التسليح النووي في الشرق والغرب".

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال غابريل إن كلاهما يعتقد أن الصراع هو السمة المميزة للتعايش بين الناس والشعوب، مضيفا أنه لم يعد هناك أولوية للعدالة وقوة الحق، بل حق الأقوى، وقال: "العالم كترسانة، كساحة حرب، حيث يُبجَل فقط من يثبت أنه الأقوى. هذا تطور خطير".

ومن ناحية أخرى، أعرب غابريل عن دعمه لزعيم حزبه الاشتراكي الديمقراطي ومرشح الحزب للمنافسة على منصب المستشارية، مارتن شولتس، مضيفا أن نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 24 سبتمبر/أيول المقبل غير محسومة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
ألمانيا
حرب باردة

اقرأ أيضا

Thumbnail
مستشار آخر لترمب يغادر البيت الأبيض
Thumbnail
ترمب يأمر بوقف تجنيد المتحولين جنسيا بالجيش الأمريكي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا