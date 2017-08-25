تركيا وألمانيا
الجمعة 25 أغسطس 2017 01:24

وزير الخارجية الألماني: تركيا لن تنضم أبدا للاتحاد الأوربي تحت حكم أردوغان

وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
رويترز
قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن تركيا لن تصبح أبدا عضوا بالاتحاد الأوربي ما دام يحكمها الرئيس طيب أردوغان.

واتهم غابرييل أردوغان بأنه لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد.

جاءت تصريحات الوزير الألماني في مقابلة مع صحيفة بيلد واسعة الانتشار بعد أيام من حث الرئيس التركي للألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الشهر القادم.

وقال غابرييل "من الواضح أنه في هذه الحالة .. لن تصبح تركيا أبدا عضوا في الاتحاد الأوربي" مضيفا "ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وأردوغان يهرولان بعيدا عن كل ما تدافع عنه أوربا".

وتوقفت محادثات الانضمام إلى الاتحاد فعليا برغم أن تركيا لا تزال مرشحا للعضوية.

المصدر
رويترز
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تركيا
رجب طيب أردوغان
زيغمار غابرييل

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