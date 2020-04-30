الثانوية العامة
الخميس 30 أبريل 2020 22:47

وزير التعليم المصري لطلاب ثانوي: استعدوا لامتحان الدور الثاني.. ما القصة؟

وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي
مواقع التواصل
دشن عدد من طلاب الثانوية العامة مجموعة على تطبيق "واتسآب"، واتفقوا على الغش في الامتحانات من خلال المجموعة ونشروا الرابط على موقع فيسبوك مرحبين بمن يود الانضمام إليها.

ووصل الخبر إلى وزير التعليم طارق شوقي؛ ليأخذ لقطة من الشاشة ويرد عليهم "استعدوا لامتحان الدور الثاني".

وتباينت ردود الفعل حول ما كتبه الوزير ما بين مرحّب بفكرة العقاب ومستهجن للرد القوي والفظ.

هذا وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو/أيار 2020.

ونجح 583 ألفًا و420 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الامتحان، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99% من إجمالي عدد الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور الطالب الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى أثناء الاختبار.

ويؤدي طلبة الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيجري تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي الخميس 30 أبريل/نيسان 2020 امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى السبت 2 مايو 2020.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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