مصر
الاثنين 8 مايو 2017 14:45

وزير التعليم المصري: خرجنا من التصنيف الدولي للتعليم

احتجاجات لطلاب الثانوية العامة في القاهرة
غيتي
قال وزير التربية والتعليم المصري إن مصر خرجت من التصنيفات العالمية للتعليم، وإن ميزانية التعليم لا تكفي لتطوير العملية التعليمية.

وقال الوزير طارق شوقي، خلال "مؤتمر التعليم في مصر" المنعقد بالقاهرة، إن ترتيب مصر في مستويات التعليم متأخر جدا، ما أدى إلى خروج مصر من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام الحكومية (الأحد).

وقال شوقي إن منتج التعليم في مصر غير مرضٍ ولا يرتقي لسوق العمل، مشيرا إلى تدني ميزانية التعليم، حيث تضم الوزارة  مليونا و700 ألف موظف يستهلكون 88% من ميزانية الوزارة، بينما لا يتناسب باقي الميزانية (12%) مع تطوير التعليم والمعلم.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف مصرية
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مصر
تعليم
تصنيف عالمي

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