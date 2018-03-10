الإمارات
السبت 10 مارس 2018 18:46

وزير إماراتي يهاجم سياسة تركيا إزاء العرب

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
غيتي
قال مسؤول إماراتي كبير (السبت) إن سياسة تركيا إزاء جيرانها العرب ليست "عقلانية" داعيا أنقرة إلى أن "تراعي السيادة العربية".
أنور قرقاش عبر "توتير"

وتوترت العلاقات بين الإمارات وتركيا بسبب موقف تركيا بعدما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على الدوحة العام الماضي  بزعم دعم الإرهاب. 

وكتب أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات عبر صفحته على تويتر: "لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها".

وأضاف "لعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية".

ودخلت الإمارات وتركيا في خلاف في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أعاد وزير الخارجية الإماراتي نشر "تغريدة" اعتبرها أردوغان إهانة.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات قد أعاد نشر "تغريدة" اتهمت حينئذ قوات تركية بنهب المدينة المنورة قبل قرن من الزمان، ورد أردوغان قائلا إن أموال النفط أفسدت الوزير.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الإمارات العربية المتحدة
تركيا
رجب طيب أردوغان
حزب العدالة والتنمية التركي
أنور قرقاش
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير خارجية الإمارات
وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات
السعودية
قطر
البحرين
مصر
حصار قطر
الأزمة الخليجية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: رونالدو ينقذ الريال من التعادل ويقوده للفوز على إيبار في الليغا
Thumbnail
شاهد: ثنائية راشفورد تقود مانشستر يونايتد للفوز على ليفربول

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم