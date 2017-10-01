وزير إماراتي يقلل من تأثير الجزيرة.. ومغردون: لماذا إذن تطالبون بإغلاقها ؟

قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن تويتر السعودي أكثر تأثيرا من الجزيرة في أزمة حصار قطر.





وكتب قرقاش على حسابه الرسمي بموقع تويتر:" المشهد الإعلامي متحوّل في التقنية والمحتوى، ففي أزمة قطر نجد أن التويتر السعودي أكثر تأثيرا من الجزيرة القطرية".

وقوبلت "تغريدة" "ٌقرقاش" الذي صرح من قبل أنه لا يشاهد الجزيرة بمنشورات لمغردين يسألونه عن سبب مطالب دول الحصار بإغلاق الجزيرة إذا كانت بلا تأثير كما يدعي.

ورد عليه الإعلامي القطري عبدالله العذبة بتغريدة على تويتر:" إذن لا داعي لإغلاق شبكة الجزيرة، وبالمناسبة يكفيكم استثماركم في مغردي السعودية وهي فرصة لإغلاق سكاي أبوظبي لتوفير المال، فلا أحد يتابعها".

وكتب أحد المغردين:" يا دكتور قرقاش طيب ليه أربع ٤ دول تطالب بإغلاق قناه الجزيرة".

وأضاف آخر:" هل معنى هذا أن قناة العربية ومجموعاتها وأنتم فشلتم في مواجهة قناة الجزيرة!. الصوت والصورة أقوى تعبير من الكتابة في تويتر لمحدودية القراء".

ودّون أحد المغردين :" فعاليتكم في تويتر فقاعة وهمية بدعم مدفوع الأجر شغلته رتويت ورفع هاشتاق لا تقارنها بالجزيرة الثقل السياسي العالمي في الشرق".

ورد آخر :" وزير مثل قرقاش يصرح ضد الجزيرة بهذا الشكل لهو أكبر دليل على أن الجزيرة مازالت تشغل فكره وأنها تلعب دورا بارزا في هذه الأزمة".

وانتقد مغرد حجب الجزيرة في الإمارات قائلا:" كوني أحد المشتركين في OSN "الإماراتية" فأنا محروم من مشاهدة قناة الجزيرة والقنوات القطرية كافة .. هل يرعبكم الصوت القطري ؟؟

وفي الخامس من يونيو حزيران الماضي قطعت أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها حصارا بريا وجويا وبحريا متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وطالبتها بتنفيذ عدة مطالب منها إغلاق الجزيرة، فيما نمت الدوحة تلك الاتهامات جملة وتفصيلا واعتبرت المطالب المفروضة تدخلا في شؤونها الداخلية.