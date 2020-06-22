الإمارات
الاثنين 22 يونيو 2020 20:30

وزير إماراتي يغرد عن دور تركيا في المنطقة ويناقض نفسه.. ماذا قال؟

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
مواقع التواصل
انتقد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إثر تغريداته المتناقضة عن تركيا وتغير آرائه نحوها.

ووصف قرقاش في إحدى تغردياته سياسة تركيا بأنها منفتحة على العالم الإسلامي ومقدرة وتحترم جيرانها، وفي الأخرى قال إن سياستها بعيدة عن الحكمة وعلاقتها بجيرانها كالوحل!

وقال مغردون إن هذه التغريدات تنسف الأخرى.، مشيرين إلى أنه كان هناك محاولة للسيطرة على القرار التركي إلا أن فشلوا ما جعلهم يصفون تركيا بالعدو.

وانتقد معلقون الإمارات وسياستها ومحاولة سيطرتها على العديد من المناطق في الدول الأخرى.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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