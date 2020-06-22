وزير إماراتي يغرد عن دور تركيا في المنطقة ويناقض نفسه.. ماذا قال؟
ووصف قرقاش في إحدى تغردياته سياسة تركيا بأنها منفتحة على العالم الإسلامي ومقدرة وتحترم جيرانها، وفي الأخرى قال إن سياستها بعيدة عن الحكمة وعلاقتها بجيرانها كالوحل!
و لا شك ان انفتاح تركيا على محيطها الاسلامي و جيرانها العرب انتج سياسة خارجية مقدرة و بناءة تتفاعل مع المنطقة و باحترام— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 30, 2012
وعبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و "تصفير المشاكل" الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكلرأسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للاحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 20, 2020
وقال مغردون إن هذه التغريدات تنسف الأخرى.، مشيرين إلى أنه كان هناك محاولة للسيطرة على القرار التركي إلا أن فشلوا ما جعلهم يصفون تركيا بالعدو.
تغريدتان لـ #أنور_قرقاش احداهما تنسف الأخرى والحديث حول #تركيا ..— نحن الكاذبون (@kathbooon) June 22, 2020
ففي تغريدة يصف #تركيا بأن سياستها منفتحة على العالم الإسلامي وسياستها مقدّرة وتحترم جيرانها، وفي الأخرى #تركيا سياستها بعيدة عن الحكمة وعلاقتها بجيرانها كالوحل! #تناقض #نحن_الكاذبون pic.twitter.com/Jb7Avt0Dgc
اذا كان لها برنامج توسعي فمن حقها فهي دولة عظمى تاريخياً— ابو طلال الخضر (@alkader7ub) June 20, 2020
المصيبة في من تاريخ دولته لايتجاوز تاريخ بسكويت ابو ولد ويريد ان يتوسع ويصبح امبراطورية 😂😂😂#ليبيا #احتلال_سعودي_اماراتي #تركيا_حليف_صادق https://t.co/7Qb8pOl6tt
الأمر بسيط:— عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) June 22, 2020
كان هناك محاولة للسيطرة على القرار #التركي ولكن عندما فشلوا أصبحت #تركيا عدو ! #أنور_قرقاش 🍸 https://t.co/JpQQmSekO7
وانتقد معلقون الإمارات وسياستها ومحاولة سيطرتها على العديد من المناطق في الدول الأخرى.
ستعرف عن قريب كل يوم تزدادتركيا حبا وسط الشعوب العربية والاسلامية والعالم كله ولم ولن تستطع اماراتكم تحجيمها اوالمشاركة بالانقلاب عليها وانت الان تشعر بالنشوة انكم احتليتم سقطرة فمبروك عليكم ياقرقاش https://t.co/ZW9GtnwpYf— @AlhbshyMhyoub5Aمهيوب حمودالحبشي (@6fn8uQU4l3NqfJa) June 20, 2020
طيب فمن هوالذي مزق العرب وغرقوا في دماءبعضهم من حارب سورياوفتح لتركياالباب من الذي اطاح بالقذافي ومزق ليبياومن الذي يشن عدوانا على اليمن المظلوم اهلك الحرث والنسل اليس انتم ايها الاعراب https://t.co/K1hzPWIb4T— حسين الرازحي (@RkmKoZVwXbUNmiJ) June 20, 2020
قرقاش ....— بوغانم (@bu_GHANIM73) June 21, 2020
سياسة تركيا التوسعيه
بعيده عن الحكمه وستورطها
قرقاش نفسه من يومين قال
لم نستفد من الخلافات مع اسرائيل
طوال 70 سنه الماضيه
بالرغم ان اسرائيل ليست لها حدود
نهائيه حتى الآن ولم تتوقف عن التوسع
وتريد ضم الضفه الآن
فعن اي توسع يتحدث قرقاش ..!!