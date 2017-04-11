مصر وإسرائيل
الثلاثاء 11 أبريل 2017 01:04

وزير إسرائيلي يدعو لدعم السيسي مخافة انهيار مصر

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
أرشيف
قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن انهيار مصر يشكل خطرا كبيرا على العالم.

ودعا في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الثانية "المجتمع الدولي إلى دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في بلاده".

وأضاف: "إذا انهارت مصر سيشكل ذلك خطرا ليس على إسرائيل والشرق الأوسط فقط، بل على أوربا أيضا".

وتابع: "يهمنا جدا -تماما مثل كل العالم الحرّ-أن يستقر الوضع في مصر، وأن تخرج من الوضع المعقد الذي توجد فيه حاليا".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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مصر
عبدالفتاح السيسي
إسرائيل
وزير الطاقة الإسرائيلي
يوفال شتاينتس

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