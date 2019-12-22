وزير إسرائيلي: تصدير الغاز لمصر حدث تاريخي لإسرائيل
جاء ذلك خلال توقيع شتاينيتز على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بحسب صفحة (إسرائيل تتكلم العربية) على فيسبوك.
وقالت الصفحة إنه بموجب الاتفاق سيصدر الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
وأكدت على أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ التدفق إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري.
كانت وكالة رويترز نقلت عن وزير الطاقة الإسرائيلي أنه تجري محادثات لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص بمرافيء الغاز المسال في دلتا النيل، فضلا عن مد خط بري جديد.
وأضاف: "ربما يكون خطا واحدا، أو خطين، ومن الممكن أن يكون خطا واحدا ينقل الغاز من قبرص وإسرائيل إلى مصر".
ويلقى استيراد مصر الغاز من إسرائيل انتقادات من قبل المعارضين، قائلين إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل أسفرت عن تنازل مصر عن حقوقها في حقول غاز هائلة.
وبحسب الأكاديمي المصري الدكتور نايل الشافعي فإن إسرائيل وقبرص أعلنتا اكتشافَ حقلي "لڤياثان" و "أفروديت" اللذين كانا ضمن الحدود الإقليمية لمصر بعد توقيع الاتفاقية.