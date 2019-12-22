مصر وإسرائيل
الأحد 22 ديسمبر 2019 11:10

وزير إسرائيلي: تصدير الغاز لمصر حدث تاريخي لإسرائيل

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رويترز
قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز إن تصدير الغاز إلى مصر يمثل تعاونًا اقتصاديًا مهمًا للغاية بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين، وهو حدث تاريخي لإسرائيل.

جاء ذلك خلال توقيع شتاينيتز على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بحسب صفحة (إسرائيل تتكلم العربية) على فيسبوك.
وقالت الصفحة إنه بموجب الاتفاق سيصدر الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات. 
وأكدت على أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ التدفق إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري.

كانت وكالة رويترز نقلت عن وزير الطاقة الإسرائيلي أنه تجري محادثات لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص بمرافيء الغاز المسال في دلتا النيل، فضلا عن مد خط بري جديد.
وأضاف: "ربما يكون خطا واحدا، أو خطين، ومن الممكن أن يكون خطا واحدا ينقل الغاز من قبرص وإسرائيل إلى مصر".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 

ويلقى استيراد مصر الغاز من إسرائيل انتقادات من قبل المعارضين، قائلين إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل أسفرت عن تنازل مصر عن حقوقها في حقول غاز هائلة.
وبحسب الأكاديمي المصري الدكتور نايل الشافعي فإن إسرائيل وقبرص أعلنتا اكتشافَ حقلي "لڤياثان" و "أفروديت" اللذين كانا ضمن الحدود الإقليمية لمصر بعد توقيع الاتفاقية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر
مصر
إسرائيل
السيسي
نتنياهو

اقرأ أيضا

Thumbnail
مأساة أب.. ذهب لدفن طفله فماتت صغيرته في طريق العودة
Thumbnail
شاهد: أسماك نادرة تستخدم زعانفها وكأنها أقدام

الأكثر قراءة

  1. مأساة أب.. ذهب لدفن طفله فماتت صغيرته في طريق العودة
  2. وزير إسرائيلي: تصدير الغاز لمصر حدث تاريخي لإسرائيل
  3. شاهد: أسماك نادرة تستخدم زعانفها وكأنها أقدام
  4. محمد صلاح يأمل في قيادة مصر لمونديال قطر 2022
  5. قوات حفتر تعلن احتجاز سفينة يقودها طاقم تركي قبالة درنة