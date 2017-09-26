الدنمارك
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 22:15

وزيرة دنماركية تعيد نشر رسم مسيء للنبي محمد على فيسبوك

وزيرة الهجرة الدنماركية إنجر ستويبرج
وزيرة الهجرة الدنماركية إنجر ستويبرج
غيتي
نشرت وزيرة الهجرة الدنماركية لقطة تظهر رسما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من بين الرسوم التي فجرت حالة من الغضب بين المسلمين في العالم منذ أكثر من عقد.

ونشرت الوزيرة لقطة لشاشة جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص بها تظهر الرسم على صفحتها على فيسبوك كرد فعل على قرار متحف في مدينة فيبورج الدنماركية عدم عرض الرسم في معرض جديد عن التجديف منذ حقبة الإصلاح.

وكتبت الوزيرة إنجر ستويبرج في تدوينتها "هذا اختيار المتحف الخاص ولديهم كامل الحق في ذلك لكن أعتقد أنه أمر مشين".

وقالت ستويبرج في التدوينة إنها تستخدم الرسم صورة لشاشة الكمبيوتر اللوحي لأنها تذكرها بأن الدنمارك بلد يتمتع بحرية التعبير ومنها حرية انتقاد الأديان.

وأضافت "بصراحة أعتقد أننا ينبغي أن نكون فخورين بالرسوم".

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الدنمارك
الرسومات المسيئة

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد| تاجر مخدرات: الشرطة في مصر تحمينا والكبار مع النظام
Thumbnail
شاهد: طهاة صينيون يسجلون رقما قياسيا عالميا في طهي البط

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم