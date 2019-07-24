وزيرة الهجرة المصرية تبرر فيديو "قطع الرقبة".. قناة الجزيرة السبب
وفي تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر، أكد الصحفي والإعلامي المصري المقيم في كندا محمد نصر إنه لن يدخل في جدل يضيع الوقت مع الوزيرة بالرد عليها،قائلا"أنا صحفي أحترم وأقدر عملي في نقل الحقيقة للمشاهد كما هي، وهذا حق كل مواطن".
وكان نصر قد بث فيديو على تويتر للوزيرة المصرية قالت فيه خلال تجمع للجالية المصرية في كندا "أي حد يقول كلمة على مصر ها يحصله إيه (سيحدث له ماذا؟) يتقطع"، ممررة يديها على الرقبة في إشارة لعلامة الذبح أو النحر، ليقابل الحاضرون من المهاجرين المصريين كلامها بالضحك والتصفيق.
- عقب بث الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة، قالت الوزير في تصريحات لفضائية مصرية إنها تبلغ من نشر الخبر، "أبلغك أن مصر هتفضل على طول منصورة".
- وزيرة الهجرة: الإخوان قامت بتحريف حديثي مع الجالية المصرية من أجل الشوشرة على زيارتي في كندا ولقائي مع أبناء الجالية.
- بيان لوزارة الهجرة: الدولة تتعرض لحرب شرسة من أعداء الوطن الذين يحاولون النيل من مقدرات البلاد ولن نعطي لهم الفرصة.
- ليس لي رد على ما قالته الوزيرة من تهديد صريح لي، وذكرها لاسمي في لقائها مع أحد الإعلاميين المصريين.
- ربما نسيت الوزيرة أنها خارج مصر فسقطت في فخ كلامها وعبرت بكل صراحة عن طريقة تعامل حكومتها مع المعارضين في مصر.
- لو كان حديث الوزيرة هذا جرى في مصر لمر مرور الكرام، لكن الأزمة أنها تحدثت بهذه الطريقة في كندا بلد الحريات التي تجرم تكميم الأفواه وتقطيع الرقاب لمجرد رأي سياسي!
#عاجل /٧#نبيله_مكرم_عبدالشهيد— Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019
لقله خبرتها بالعمل العام وسطحيه وتفاهه شخصيتها لم تدرك الفارق بين ما استمعت إليه من مؤامرات في الغرف المغلقه أثناء اجتماعات #المجموعه_المخابراتيه_لمكافحه_نشاط_تركيا وبين ما يمكن أن تفصح عنه في الإجتماعات العامة
فكشفت نوايا نظام #السيسى المجرم pic.twitter.com/Q22lsmrgyT
- تصريحات الوزيرة المصرية عن تقطيع أي معارض لسلطة بلادها، تزامنت مع كشف المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، أن نبيلة مكرم عبيد عضو في "مجموعه مكافحه تركيا" التي تستهدف المعارضين في الخارج.
- نور قال عبر تويتر: لقله خبرتها بالعمل العام وسطحيه وتفاهة شخصيتها لم تدرك الفارق بين ما استمعت إليه من مؤامرات في الغرف المغلقة أثناء اجتماعات "المجموعة المخابراتية لمكافحه نشاط تركيا" وبين ما يمكن أن تفصح عنه في الاجتماعات العامة فكشفت نوايا نظام السيسي المجرم.
- نور: نبيله مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة كانت قبل الوزارة مساعد لقنصل مصر بدبي ورشحها محمد دحلان لعباس كامل وتم تكليفها مؤخرًا بملف العلاقات المصرية الأرمينية لمناكفة ونكاية في تركيا وأقامت مؤخرا عده فاعليات مشتركه مع الأرمن.
#عاجل /٦— Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019
من هي#نبيله_مكرم_عبدالشهيد
كانت قبل الوزاره
مساعد لقنصل مصر بدبي
رشحها دحلان لعباس كامل
وتم تكليفها مؤخرا بملف
العلاقات المصريه الارمينيه
لمناكفه ونكايه في تركيا
وأقامت مؤخرا عده فاعليات
مشتركه مع الأرمن https://t.co/FLZmNrUNle
وضمت بهذه الصفه ل #مجموعه_مكافحه_تركيا
- السياسي المصري المعارض المقيم في تركيا، أشار إلى تلقيه معلومات عن تشكيل السلطات المصرية "مجموعه مكافحه نشاط تركيا" عقب رحيل الرئيس الدكتور محمد مرسي، مشيرًا لأنها "مجموعة مخابراتية إعلامية".
- نور ذكر أن هذه المجموعة، التي تضم وزيرة الهجرة، عقدت اجتماعًا في 26 يونيو/حزيران بحضور محمود نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضر الاجتماع عدد من ضباط الأمن الوطني والمخابرات الحربية والعامة، ودبلوماسي في قنصليه اسطنبول وإعلاميين.
- أيمن نور أوضح أن التوجيهات التي أصدرتها "المجموعة المخابراتية لمكافحه نشاط تركيا" للصحفيين والاعلاميين المصريين تلخصت في إعداد خبر يومي (شائعة) تنشرها المواقع والصحف خصوصًا (اليوم السابع وصوت الأمة والدستور) ويتم الترويج للخبر عبر اللجان المختصة (الذباب الالكتروني) ويتم الترويج التلفزيوني لذات الخبر في البرامج المسائية (التوك شو)
- نور: مؤخرًا، انتشرت عدة شائعات كاذبة نشرها الاعلام المصري واللجان الإلكترونية علي نطاق واسع مثل "وفاة أردوغان" و"اغتيال معتز مطر في تركيا"، ووفاة نائب المرشد العام لجماعة الاخوان محمود عزت وغيرها.
#عاجل /٣#المجموعه_المخابراتيه_الإعلاميه_لمكافحه_نشاط_تركيا— Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019
تم إبلاغهم بتوجيهات محدده هي÷
١-إعداد خبر يومي(#اشاعه) تنشرها المواقع(#اليوم_السابع )
ويتم الترويج للخبر عبر اللجان المختصه(#الذباب_الالكتروني )
ويتم الترويج التلفزيوني لذات الخبر في البرامج المسائيه(#التوك_شو )
يتبع)》 pic.twitter.com/Yje2t015ij