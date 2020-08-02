إيران والإمارات
الأحد 2 أغسطس 2020 20:53

وزيرا خارجية الإمارات وإيران يتبادلان تهنئة عيد الأضحى عبر الفيديو

وزير خارجية الإمارات ونظيره الإيراني خلال اللقاء عبر الفيديو
مواقع التواصل
ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بأن تعزيز التعاون بين البلدين مسألة هامة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الوكالة،الأحد، إن الشيخ عبد الله أوضح ذلك لظريف خلال اتصال عبر الفيديو تبادلا خلاله التهنئة بعيد الأضحى.

وقال ظريف على تويتر "كانت محادثة جوهرية وصريحة وودية للغاية" حول كوفيد-19 وكذلك حول "الأوضاع في بلدينا والأوضاع الإقليمية والعالمية".

وأضاف "اتفقنا على مواصلة حوار يحدوه الأمل، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات صعبة وخيارات أكثر صعوبة في المستقبل".

ويشوب التوتر علاقات الإمارات والسعودية، حليفتي الولايات المتحدة، منذ وقت طويل.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الست الكبرى عام 2015 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وألقت واشنطن باللوم على إيران في سلسلة هجمات على مصالح نفطية في الخليج العام الماضي، لكن الإمارات لم تُحمِّل دولة معينة المسؤولية بشكل علني.

وسبق أن ناقش الوزيران أزمة وباء كورونا في مارس /آذار الماضي.

 وتشارك الإمارات كل من مصر والسعودية والبحرين في فرض حصار بري وجوي على قطر.

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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