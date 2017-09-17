أمريكا وروسيا
الأحد 17 سبتمبر 2017 12:25

وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يبحثان الوضع في سوريا

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الروسي سيرغي لافروف
غيتي-أرشيف
قالت وزارة الخارجية الروسية الأحد إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اتصل هاتفيا بنظيره الروسي سيرغي لافروف السبت لبحث الوضع في سوريا وتطورات "الحرب على الإرهاب" هناك.

وجاء الاتصال بعد أن قال فصيل مدعوم من الولايات المتحدة في سوريا إنه تعرض لهجوم السبت من مقاتلات روسية وقوات حكومية سورية في دير الزور.

ولم تتطرق الخارجية الروسية في بيانها عن الاتصال الهاتفي بين لافروف وتيلرسون إلى ما إذا كان الوزيران قد بحثا تلك المزاعم وكيفية رد موسكو.

كما بحث الوزيران تطبيق قرارات محادثات السلام الأخيرة في أستانا بشأن سوريا ومحادثات جنيف المرتقبة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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