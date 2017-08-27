العراق
الأحد 27 أغسطس 2017 14:54

وزارة الدفاع العراقية تعلن استعادة كامل تلعفر

القوات العراقية تسيطر على بلدة تلعفر
القوات العراقية تسيطر على بلدة تلعفر
غيتي
قال الجيش العراقي الأحد إن قواته استعادت تقريبا كل تلعفر معقل تنظيم الدولة في شمال غرب العراق.

والقتال مستمر في العياضية وهي منطقة صغيرة خارج المدينة. وتنتظر القوات العراقية استعادة المناطق المحيطة بالمدينة حتى تعلن الانتصار الكامل.

وتلعفر هي أحدث هدف للحرب المدعومة من الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة بعد استعادة الموصل في يوليو/ تموز.

وكان التنظيم قد أعلن في الموصل قيام دولة الخلافة على أجزاء من العراق وسوريا عام 2014.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
العراق
تلعفر
تنظيم الدولة

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