الأحد 27 أغسطس 2017 14:54
وزارة الدفاع العراقية تعلن استعادة كامل تلعفر
قال الجيش العراقي الأحد إن قواته استعادت تقريبا كل تلعفر معقل تنظيم الدولة في شمال غرب العراق.
والقتال مستمر في العياضية وهي منطقة صغيرة خارج المدينة. وتنتظر القوات العراقية استعادة المناطق المحيطة بالمدينة حتى تعلن الانتصار الكامل.
وتلعفر هي أحدث هدف للحرب المدعومة من الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة بعد استعادة الموصل في يوليو/ تموز.
وكان التنظيم قد أعلن في الموصل قيام دولة الخلافة على أجزاء من العراق وسوريا عام 2014.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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