الخميس 18 يونيو 2020 20:41
وداعًا "ماما سناء".. مواقع التواصل تنعي "يوتيوبر" مصرية شهيرة (فيديو)
نعت مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوبر "ماما سناء" إثر إعلان نجلها محمد أحمد شاكر (حمو شاكر) خبر وفاتها عبر صفحتهم على موقع فيسبوك، بعبارات حزينة ودعاء بالرحمة.
وقال مدونون إن ماما سناء كان "أيقونة الأم المصرية" وإحدى أيقونات الكوميديا على منصات التواصل ببساطتها وخفة دمها.
ماما سناء صاحبت الڤيديوهات الجميلة في ذمة الله— توح🥀 (@FatheAtef1) June 18, 2020
ارجو من الكل الدعاء لها و نقرأ لها الفاتحة على روحها.
ماما سناء pic.twitter.com/3wy2SthMvM
https://t.co/BFXZp4c4NA— Amr Ellissy (@amrellissy) June 18, 2020
رحم الله ماما سناء و اسكنها فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون
ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته#ماما_سناء pic.twitter.com/CsJGN3b9oO— 🐼Mohamed El-Sayed🐼 (@Mahmoud1Elbana) June 18, 2020
واشتهرت ماما سناء بمقاطع فيديو مع نجلها في تحديات سريعة على مبالغ بسيطة، كانت دائمًا ما تفوز في نهاياتها وسط تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحفزة لها.
وتصدرت "ماما سناء" قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر، عقب إعلان وفاتها، بأهم مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها.
المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر