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الخميس 18 يونيو 2020 20:41

وداعًا "ماما سناء".. مواقع التواصل تنعي "يوتيوبر" مصرية شهيرة (فيديو)

ماما سناء ونجلها حمو شاكر
ماما سناء ونجلها حمو شاكر
مواقع التواصل
نعت مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوبر "ماما سناء" إثر إعلان نجلها محمد أحمد شاكر (حمو شاكر) خبر وفاتها عبر صفحتهم على موقع فيسبوك، بعبارات حزينة ودعاء بالرحمة.

وقال مدونون إن ماما سناء كان "أيقونة الأم المصرية" وإحدى أيقونات الكوميديا على منصات التواصل ببساطتها وخفة دمها.

واشتهرت ماما سناء بمقاطع فيديو مع نجلها في تحديات سريعة على مبالغ بسيطة، كانت دائمًا ما تفوز في نهاياتها وسط تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحفزة لها.

وتصدرت "ماما سناء" قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر، عقب إعلان وفاتها، بأهم مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها.

ماما سناء وتحديات مع ابنها حمو شاكر
ماما سناء في لقاء تلفزيوني

 

المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر

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