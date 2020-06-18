وداعًا "ماما سناء".. مواقع التواصل تنعي "يوتيوبر" مصرية شهيرة (فيديو)

نعت مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوبر "ماما سناء" إثر إعلان نجلها محمد أحمد شاكر (حمو شاكر) خبر وفاتها عبر صفحتهم على موقع فيسبوك، بعبارات حزينة ودعاء بالرحمة.



وقال مدونون إن ماما سناء كان "أيقونة الأم المصرية" وإحدى أيقونات الكوميديا على منصات التواصل ببساطتها وخفة دمها.

ماما سناء صاحبت الڤيديوهات الجميلة في ذمة الله

ارجو من الكل الدعاء لها و نقرأ لها الفاتحة على روحها.

ماما سناء pic.twitter.com/3wy2SthMvM — توح🥀 (@FatheAtef1) June 18, 2020

https://t.co/BFXZp4c4NA

رحم الله ماما سناء و اسكنها فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون — Amr Ellissy (@amrellissy) June 18, 2020

واشتهرت ماما سناء بمقاطع فيديو مع نجلها في تحديات سريعة على مبالغ بسيطة، كانت دائمًا ما تفوز في نهاياتها وسط تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحفزة لها.

وتصدرت "ماما سناء" قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر، عقب إعلان وفاتها، بأهم مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها.

ماما سناء وتحديات مع ابنها حمو شاكر