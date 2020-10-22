وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف: الجيش المصري يحذف لقطة لتدمير فرقاطة إسرائيلية (فيديو)

رصدت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر حذف الجيش المصري لقطة تشير لتدمير فرقاطة تحمل علم إسرائيل من فيلم تسجيلي عن القوات البحرية.

ونشر الجيش المصري الفيلم أمس الأربعاء على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت منصات الجيش على فيسبوك وتويتر بعد ذلك بحذف الفيلم كاملا، بينما قامت بالتعديل وحذف اللقطة فقط من حساب وزارة الدفاع على يوتيوب، قبل أن تقوم بحذف الفيديو كاملا من يوتيوب أيضا بعد ذلك.

لكن وحدة التحقق في الجزيرة مباشر تمكنت من الحصول على نسخة الفيلم قبل حذفها من حسابات الجيش المصري على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية الرسمية والمقربة من النظام لقطة تدمير الفرقاطة الإسرائيلية ضمن الفيلم التسجيلي المحذوف.

ويشير الفيلم الذي يحمل عنوان "سادة البحار" لذكرى قيام القوات البحرية المصرية بتدمير المدمرة الإسرائيلية "إيلات" في 21 أكتوبر عام 1967 والذي حددته القوات البحرية تاريخا لعيدها بعد ذلك.

رابط فيديو التسجيل الأصلي بدون حذف (اللقطة في الثانية 41)

رابط التسجيل بدون حذف من التلفزيون المصري ووسائل إعلام مصرية

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