فيروس كورونا
الجمعة 10 يوليو 2020 14:36

وجبة كنتاكي تكلف أصحاب عيد ميلاد آلاف الدولارات بسبب كورونا

ذهب أستراليون لطلب وجبات كنتاكي رغم إجراءات الإغلاق فتكلفوا آلاف الدولارات
ذهب أستراليون لطلب وجبات كنتاكي رغم إجراءات الإغلاق فتكلفوا آلاف الدولارات
رويترز
أدى طلب لوجبات من أحد فروع كنتاكي في مدينة ملبورن الأسترالية إلى غرامة بقيمة 26 ألف دولار أسترالي بعدما هاجمت الشرطة حفل عيد ميلاد، وسط حالة إغلاق عام بسبب تفشي وباء كورونا.

وتخضع ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، ثانية أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، بكاملها لإغلاق عام بدأ أمس الأول الأربعاء ويستمر لستة أسابيع، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت فيكتوريا 288 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو أكبر عدد تشهده أستراليا في يوم واحد منذ تفشي الوباء في البلاد. 

وقال مفوض شرطة ولاية فيكتوريا، اليوم الجمعة إنهم اكتشفوا حفل عيد الميلاد عندما أخطر مسعفون كانوا يتناولون وجبات بأحد فروع كنتاكي، الشرطة أنهم شاهدوا شخصين يطلبان 20 وجبة الساعة 1.30 بعد منتصف ليلة الخميس/الجمعة.

تستمر إجراءات الإغلاق في ملبورن لستة أسابيع للحد من تفشي كورونا (غيتي)

وتمكنت الشرطة من الحصول على رقم لوحة السيارة، الذي قادهم إلى منزل في ضاحية داندينونغ، بجنوب شرق ملبورن. 

وقال المفوض للصحفيين في ملبورن اليوم "عندما دخلنا المنزل، كان شخصان نائمين، و16 آخرون مختبئين في الخلف، وكانوا قد تلقوا وجبات كنتاكي  لتوهم... سخيف- هذا النوع من السلوك".

وأضاف "إنها ليلة باهظة التكلفة...أصدرنا 16 مخالفة بقيمة 1652 دولار للواحدة، أي أن حفل عيد الميلاد  كلفهم 26 ألف دولار استرالي.

وبحسب قواعد الإغلاق، لا يسمح لأي من سكان ملبورن بمغادرة المنزل إلا  لشراء مواد بقالة أو ممارسة الرياضة أو الحصول على رعاية صحية أو الذهاب للعمل، أو للعناية بشخص ما.

وتضرر من هذا الإغلاق في كامل المدينة حوالي خمسة ملايين نسمة، ولا يسمح باستقبال ضيوف داخل المنزل.

كما أنه ليس مسموحا لسكان المدينة بمغادرتها، وتقوم قوات من الجيش والشرطة بمراقبة الامتثال لهذه القيود.

وحذر رئيس حكومة فيكتوريا، دانيال آندروز، من أنه في حال استمرار الانتهاكات، قد يتم تمديد الإغلاق لفترة أطول.

ووصل إجمالي حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا إلى  ألف حالة.  

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
كورونا
ملبورن
إجراءات إغلاق
كنتاكي

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