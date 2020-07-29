الأردن
الأربعاء 29 يوليو 2020 14:16

وجبة شاورما تقتل طفلا وتسمم 700 شخص في الأردن

صورة أرشيفية
رويترز
توفي طفل وأصيب 700 شخص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات شاورما من أحد مطاعم منطقة البقعة -شمال غرب عمّان-تبين أنها ملوثة جرثوميا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة طفل عمره 5 سنوات، واصابة 700 شخص في منطقة عين الباشا بتسمم غذائي بعد تناول وجبة شاورما حسب آخر احصائية.

وقالت في بيان "وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الجماعي"، بعد أن كان في العناية الفائقة في المستشفى ولم يستجب للعلاج.

وأدخل إلى المستشفيات صباح الثلاثاء نحو 100 شخص إثر التسمم، إلا أن وزارة الصحة أكدت أن عدد المصابين بالتسمم ارتفع حتى صباح اليوم الأربعاء إلى 700 شخص.

وقالت الوزارة إن "الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء أظهرت وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج (جرثومة إنتيركوكس فيكالس، وجرثومة كامبيلوباكتر)".

ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة عدنان إسحق قوله إن "معظم الإصابات حالتها بين جيدة ومتوسطة، وجميعهم يتمتعون بوضع صحي جيد".

وأشار إلى "خروج عدد كبير من المصابين من المستشفى، على أن يخرج الباقون اليوم الأربعاء، وقال إن "عدم تبريد الدواجن أفسد المادة الغذائية وتسبب بحالات التسمم".

وذكرت مواقع الكترونية إخبارية محلية أن سبب الإقبال على تناول وجبات الشاورما من المطعم الذي أوقف مالكه هو عرض وجبة الشاورما بدينار واحد فقط (نحو 1,4 دولار).
وتزامنت هذه الحادثة مع تأثر الأردن بموجة حر نادرة تجاوزت خلالها الحرارة في اليومين الماضيين ال40 مئوية في العاصمة عمّان.

المصدر
وكالات
خدمة سند
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عمان
وزارة الصحة
مطعم

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