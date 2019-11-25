الاثنين 25 نوفمبر 2019 21:29
وثائق مسرّبة تكشف ممارسات الصين بحق مسلمي الإيغور في مراكز الاحتجاز
تكشف وثائق حكومية تفاصيل عن كيفية إدارة الصين لمراكز احتجاز مسلمي الإيغور في منطقة شينغيانغ عبر إحكام إقفال الأبواب وفرض رقابة مستمرة.
وهو ما يدحض دفاع بيجين عما تصفها بـ "بمراكز تدريب" في تلك المنطقة، بحسب خبراء.
ماذا تقول الوثائق
- تُظهر الوثائق التي حصل عليها "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" ونشرتها وسائل إعلامية عديدة في أنحاء العالم، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينغيانغ وتحكمها بكل تفاصيل الحياة في المخيمات حيث يتم احتجاز قرابة مليون من الإيغور وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.
- في إحدى الوثائق، يُطلب من المسؤولين المحليين مراقبة المحتجزين على مدار الساعة -- ومنها عندما يذهبون إلى المراحيض -- لمنعهم من الهرب.
- يُمنع على الموظفين مصادقة المحتجزين والانخراط في "مبادلات شخصية" لمنع "التآمر" وفق الوثيقة.
- الوثائق "تقوض رواية الحزب الشيوعي الصيني عن تلك المخيمات بوصفها مراكز تدريب مهني صديقة يتلقى فيها الإيغور وغيرهم من المسلمين الصينيين تدريبات بشكل طوعي"، بحسب الأستاذ في جامعة لاتروب بملبورن جيمس ليبولد.
- بدلا من ذلك تكشف الوثائق "كما يقول الحزب (...) الطبيعة المدروسة والقسرية والتعسفية لتلك التوقيفات" وفق ما قال ليبولد.
- وصف محتجزون سابقون المنشآت في شينغيانغ بأنها معسكرات تلقين في إطار حملة لمحو ثقافة الإيغور وديانتهم.
- تتضمن التسريبات الأخيرة لائحة توجيهات أطلقها المسؤول الأمني في شينغيانغ في عام 2017 لإدارة مراكز الاحتجاز، ومحاضر اجتماعات استخبارية تكشف كيفية استخدام الشرطة جمع البيانات والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين تعتبر أنه يجب احتجازهم في هذه المراكز.
- طُلب من المسؤولين الحفاظ بشكل صارم على سرية المراكز "البالغة الحساسية" مع منع الموظفين من إحضار هواتف نقالة أو كاميرات تصوير إلى "مناطق التعليم والإدارة" وفق إحدى الوثائق.
ويأتي التسريب بعد أسبوع من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية معلومات تستند الى أكثر من 400 صفحة من الوثائق الداخلية الصينية تفيد بأن الرئيس شي جينبينغ أمر المسؤولين بالتحرّك "بلا أي رحمة" ضد النزعات الانفصالية والتطرف، في خطاب ألقاه عام 2014 في أعقاب هجوم شنه مسلحون من الإيغور على محطة قطارات.
نفي صيني
- في ضوء التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمسكت وزارة الخارجية الصينية برفضها الوثائق.
- المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ اتهم بعض وسائل الإعلام بـ "تشويه جهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف في شينغيانغ".
- سفارة الصين في لندن نفت وجود مثل تلك الوثائق وقالت لصحيفة الغارديان، إحدى وسائل الإعلام التي نشرت المذكرات إنها "محض افتراء وتضليل إعلامي".
- وبعدما نفت وجودها في البدء، أقرت الصين بأنها فتحت "مراكز تدريب مهني" في شينغيانغ بهدف منع التطرف، بتعليم لغة المندرين (إحدى اللغات الصينية) ومهارات حرفية.
مراقبة كاملة عبر الفيديو
- ورد في المذكرة أن "الطلاب (...) لا يحق لهم الاتصال بالعالم الخارجي إلا من خلال أنشطة مقررة".
- تضيف المذكرة أنه إذا اقتضت الضرورة على الطلاب "الذين يحتاجون بالفعل للخروج من مركز التدريب بسبب المرض أو ظروف خاصة أخرى أن يرافقهم خصيصا شخص يراقبهم ويسيطر عليهم".
- بحسب المذكرة فإن المحتجزين يتم تقييمهم بناء على نظام نقاط لقياس "تحولّهم العقائدي ودراستهم وتدريبهم وامتثالهم للانضباط".
- تضيف المذكرة "يجب أن تكون هناك مراقبة كاملة عبر الفيديو تغطي المهاجع وقاعات الدراسة من دون أي استثناء لضمان مراقبة الحراس المناوبين لحظة بلحظة وتسجيل كل الأمور بالتفاصيل والإفادة فورا عن أمور مشبوهة".
- تعزز الوثائق المسربة تقارير عن "منصة العملية المشتركة الموحدة" وهي تطبيق مراقبة سبق أن أفادت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش.
- بحسب مذكرة مسربة تحمل تاريخ يونيو/ حزيران 2017، فإن أكثر من 15 ألف شخص في شينغيانغ أرسلوا إلى "التدريب والتعليم" بموجب منصة العملية المشتركة الموحدة، فيما وضع نحو 2000 تحت "المراقبة الوقائية". وحتى أهالي شينغيانغ المقيمين في الخارج كانوا عرضة للمراقبة، وفق الوثائق.
- بحسب مذكرة أخرى وثقت الحكومة الصينية 1535 شخصا من شينغيانغ يحملون جنسية أجنبية قدموا طلبات للحصول على تأشيرات دخول للصين.
- قالت إن اولئك "الذين لا يمكن استبعاد شبهة الإرهاب عنهم" وتخلوا عن جنسيتهم الصينية، سيتم ترحيلهم، فيما الذين لم يفعلوا ذلك "كانوا أول من وضع في مراكز التعليم والتدريب المكثف".
- وفق المذكرة يتعين على "الطلاب" البقاء لسنة على الأقل، لكن لا يتم التقيّد بذلك دائما وفق ما أفاد محتجزون سابقون لاتحاد الصحفيين.
قلق ألماني
- الحكومة الألمانية أبدت "أكبر قدر من القلق" حيال وقائع جديدة كشفت عن اضطهاد مسلمي الإيغور في الصين.
- متحدثة باسم الخارجية الألمانية قالت، الإثنين، إن برلين تجري "محادثات جادة" مع القيادة الصينية منذ فترة طويلة حول هذا الموضوع وتطالب بتحسين وضع حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة أمام الخبراء الدوليين للوصول إلى المنطقة التي يقطنها الإيغور.
- المتحدثة أوضحت أن الحكومة الألمانية لا تخطط لفرض عقوبات على الصين، كما أنها لا تنوي التأثير على الشركات الألمانية التي تعتزم الاستثمار في هذه المنطقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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