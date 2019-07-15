الاثنين 15 يوليو 2019 12:11
وثائقي للجزيرة يكشف تجنيد البحرين عناصر بالقاعدة لاغتيال معارضين
كشف برنامج "ما خفي أعظم" مخططا سريا للمخابرات البحرينية لتجنيد قياديين في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين وفق مخطط نسقته عام 2003.
أبرز ما ورد في حلقة "ما خفي أعظم"
- الفيلم الوثائقي "اللاعبون بالنار" أوضح أن المخطط أشرف عليه ثلاثة من كبار مسؤولي جهاز الأمن الوطني في البحرين.
- ضمت قائمة الاغتيال قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية (الشيعة) على رأسهم عبد الوهاب حسين.
- بث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
- ملك البحرين تدخل شخصيا لدى الرياض للإفراج عن محمد صالح قائد خلية الاغتيال.
- المنامة جندت قائد جماعة "أنصار الفرقان" للتجسس وتنفيذ عمليات داخل إيران قبل أن تقتله طهران.
- عرض تسجيلات سرية مصورة تبث للمرة الأولى، من بينها تسجيل لهشام البلوشي الذي قال إن المخابرات البحرينية جندته عام 2006 للقيام بمهمات تجسس وتنفيذ عمليات داخل إيران قبل أن تقتله السلطات الإيرانية عام 2015.
- أجرى البرنامج مقابلات مع المقدم في الأمن البحريني ياسر الجلاهمة الذي كان قائد الكتيبة الأمنية التي فضت اعتصام اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية المنامة في مارس/آذار 2011.
- أجرى البرنامج مقابلة مع المستشار السابق في الديوان الملكي البحريني صلاح البندر.
خلفيات:
- عبد الوهاب حسين أصبح لاحقا (عام 2011) محركا رئيسيا للاحتجاجات الشعبية في البحرين، وقد حكم عليه القضاء البحريني بالسجن المؤبد.
- المنامة استبقت بث البرنامج بمهاجمة شبكة الجزيرة ودولة قطر عبر بيان لمجلس الشورى البحريني.
- البيان هاجم قناة الجزيرة وبرنامج "ما خفي أعظم" الذي وصفه بـ "البرنامج المغرض" الذي يهدف لإثارة الفتن في المجتمع البحريني".
- برنامج "ما خفي أعظم" هو برنامج استقصائي تبثه قناة الجزيرة، وفتح البرنامج في حلقات سابقة الكثير من الملفات التي شابها الغموض.
- سابقا كشف برنامج "ما خفي أعظم" تفاصيل دقيقة حول المحاولة الانقلابية على نظام الحكم بقطر عام 1996، ومنها الإشراف البحريني المباشر على التخطيط لعمليات تخريبية وصولا لإلقاء القبض على جميع المتورطين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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