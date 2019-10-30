الأربعاء 30 أكتوبر 2019 19:54
والد لينزي لوهان يتحدث عن علاقة ابنته مع ولي العهد السعودي
قال مايكل لوهان والد النجمة الأمريكية لينزي لوهان إن ابنته ترتبط بعلاقة "أفلاطونية ومحترمة" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
التفاصيل
- مايكل لوهان نفى في حوار مع صحيفة نيويورك بوست وجود علاقة عاطفية بين ابنته وبين ولي العهد السعودي، قائلا إنهما "أصدقاء".
- لوهان: لينزي لديها الكثير من الأصدقاء النافذين في الشرق الأوسط، لأنها مشهورة للغاية هناك.
- لوهان: لينزي التقت بمحمد بن سلمان نتيجة للعمل الذي تقوم به لمساعدة الناس في الشرق الأوسط، خاصة اللاجئين.
- لوهان: لا يكتب أحد عن العمل الجيد الذي تقوم به لينزي في سوريا، فقط يرغبون في سماع الأشياء السيئة.
- لوهان: تجمع علاقة احترام أفلاطونية بين لينزي وبين ابن سلمان، لا شيء أكثر من هذا.
- لوهان: لينزي شخصية رائعة. إنها تشعر بالأمان ولديها أشخاص جيدون حولها، وتعلم كيف تتصرف بنفسها.
- لدى سؤاله عن التقارير التي ذكرت أن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن هناك علاقة لولي العهد السعودي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال مايكل: "لم يثبت شيء من هذا حتى الآن".
- تقارير صحفية ذكرت أن هناك علاقة عاطفية تجمع بين النجمة الأمريكية وبين ولي العهد السعودي، قائلة أن الأمير محمد بن سلمان أغدق عليها بالهدايا ومن بينها بطاقة ائتمان.
- لكن متحدثا باسم النجمة الأمريكية نفى وجود هذه العلاقة بينها وبين الأمير، كما نفى حصولها على بطاقة الائتمان.
المصدر
اندبندنت
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