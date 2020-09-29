مصر
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 00:35

واقعة وثقتها الكاميرات.. النيابة المصرية تأمر بحبس شخص هتك عرض طفل في الخامسة

أمرت النيابة العامة المصرية "بحبس متهم هتك عرض صبي لم يتجاوز عمره خمس سنوات" في إحدى ضواحي العاصمة القاهرة.

وأوضح بيان للنيابة أنها قررت حبس المتهم "أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات"، كما قررت "توقيع الكشف الطبي على المجني عليه" في الواقعة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو صادم يظهر رجلا يدخل طفلا إلى سيارته، في التجمع الخامس، قبل أن يعتدي عليه جنسيا، مطالبين السلطات بالقبض على الفاعل وتقديمه إلى المحاكمة.

وقالت النيابة إن والدة الطفل المجني عليه اتهمت الجاني في ببلاغ، تقدمت به إلى النيابة في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، بهتك عرض ابنها أمام منزلهم.

وذكر البيان أن الأم قالت إن المتهم استدرج طفلها إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، ثم ارتكب جريمته داخلها، قبل أن يفر هاربا.

وأضاف أن الطفلَ المجني عليه "تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضا قانونيا في التحقيقات".

ويأتي الفيديو بعد أيام من كشف مقطع فيديو عن تحرش مدرس بطفلة خلال وجوده معها بمفرده، قبل أن يتم القبض عليه وإحالته إلى التحقيق.

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
واشنطن: لن نطبع مع نظام الأسد "الشرير" إلا في هذه الحالة
Thumbnail
الادعاء الفرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن هدف منفذ هجوم شارلي إبدو
Thumbnail
مصري يوثق محاولة قنصلية بلاده في إسطنبول الاستيلاء على جواز سفره (فيديو)
Thumbnail
تركيا تعلن برنامجا اقتصاديا جديدا.. هذه أبرز ملامحه
Thumbnail
نتنياهو يعرض صور "مخزن أسلحة سري" لحزب الله في بيروت.. ونصر الله ينفي (صور)

الأكثر قراءة

  1. رسامة تنتقد بلوحاتها تخفيض عقوبة الاغتصاب بالأردن
  2. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا بمخيم العين بنابلس
  3. شاهد: يوفنتوس يهزم سامبدوريا ويقترب من لقب الدوري الإيطالي
  4. من تبقى في مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر؟
  5. شاهد: أسطورة السلة الأمريكية يستأذن في الانصراف!