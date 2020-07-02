واقعة اغتصاب طفل سوري تهز الرأي العام في لبنان (فيديو)

تعالت المطالبات والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الكشف عن واقعة اغتصاب طفل سوري في لبنان من قبل ثلاثة شبان لبنانيين.

وطالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير بمحاسبة الجناة على الفور وضمان عدم تعرض اللاجئين السوريين للانتهاكات في لبنان.

وتعرض الطفل البالغ 13 عاما لهذا الاعتداء ليس جديدا، بل يعود لنحو عامين، لكن تهديد المجرمين للطفل بالقتل إذا فضح أمرهم أجبره على السكوت.

وتفاعل مغردون وإعلاميون وفنانون سوريون ولبنانيون وعرب مع وسم العدالة_للطفل_السوري وطالبوا بمعاقبة الجناة.

وظهرت الواقعة للرأي العام عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعرض الطفل السوري في بلدة سحمر بالبقاع في لبنان إلى عملية تحرش واغتصاب وثقها الجناة على هواتفهم لابتزاز الطفل بها وتهديده.

وكشفت مواقع إخبارية محلية أن الطفل "محمد"، الذي يحمل الجنسية السورية، ووالدته لبنانية، ويعمل في معصرة يتعرض للمضايقات منذ فترة طويلة، إلا أن خلافا بين الجناة تسبب في نشر أحدهم لمقاطع الفيديو، ما أثار ضجة كبيرة وتحول لقضية رأي عام تسلط الوضع على ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان.

التحقيقات مستمرة في قضية الاغتصاب والتحرش الذي تعرض له طفل (١٣سنة) في القاع والقوى الأمنية تبحث عن المرتكبين بعد صدور مذكرات بحث وتحر بحقكم وقد تم الاستماع إلى الطفل ووالدته بحضور مندوبة الاتحاد لحماية الاحداث. أدعو الاحزاب الفعالة في المنطقة لتسليم المرتكبين والمطلوبين فوراً — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) June 30, 2020

جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود لايجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي

يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وانزل بهم أشد العقاب 🙏🏻🙏🏻 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 1, 2020

متخايلين العدالة أديش كان ممكن تكون سريعة وفورية لو ٣ شباب سوريين اغتصبوا طفل لبناني؟#العداله_للطفل_السوري — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) July 2, 2020

بهالبلد ما منلحّق عأخبار بشعة. غبت نهار عن الأخبار والسوشل ميديا لإرجع شوف القهر يلي بلش يستنزف الناس ببيروت، والأبشع والمقزز إغتصاب الطفل السوري بوحشية وفوق هيك تصويرو!! كيف ممكن بني آدم يعمل هيك وبطفل!! وليش ما انقبض علين؟!!! يا ويلكن من الله#العدالة_للطفل_السوري ولكل الأطفال — Carmen Lebbos (@C_lebbos) July 2, 2020

الوَضعُ مُزْرٍ.

نَعَم.

الأوقات خانِقَة.

وهُناك،

على أرضِ هذا الوطن،

ثَمَّةَ طِفْلٌ سوريٌّ اغتُصِب.

صُوَر المُعتَدين نُشِرَت.

عِقاب المُجرِم عدالة.

إحقاق الحَقّ واجب.#العدالة_للطفل_السوري — نيشان (@Neshan) July 1, 2020