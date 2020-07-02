اللاجئون السوريون
الخميس 2 يوليو 2020 21:04

واقعة اغتصاب طفل سوري تهز الرأي العام في لبنان (فيديو)

غيتي
تعالت المطالبات والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الكشف عن واقعة اغتصاب طفل سوري في لبنان من قبل ثلاثة شبان لبنانيين.

وطالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير بمحاسبة الجناة على الفور وضمان عدم تعرض اللاجئين السوريين للانتهاكات في لبنان.
وتعرض الطفل البالغ 13 عاما لهذا الاعتداء ليس جديدا، بل يعود لنحو عامين، لكن تهديد المجرمين للطفل بالقتل إذا فضح أمرهم أجبره على السكوت.

وتفاعل مغردون وإعلاميون وفنانون سوريون ولبنانيون وعرب مع وسم العدالة_للطفل_السوري وطالبوا بمعاقبة الجناة.

وظهرت الواقعة للرأي العام عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعرض الطفل السوري في بلدة سحمر بالبقاع في لبنان إلى عملية تحرش واغتصاب وثقها الجناة على هواتفهم لابتزاز الطفل بها وتهديده.

وكشفت مواقع إخبارية محلية أن الطفل "محمد"، الذي يحمل الجنسية السورية، ووالدته لبنانية، ويعمل في معصرة يتعرض للمضايقات منذ فترة طويلة، إلا أن خلافا بين الجناة تسبب في نشر أحدهم لمقاطع الفيديو، ما أثار ضجة كبيرة وتحول لقضية رأي عام تسلط الوضع على ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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