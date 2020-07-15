الصراع في ليبيا
الأربعاء 15 يوليو 2020 19:10

واشنطن: مرتزقة فاغنر زرعوا ألغاما في ليبيا

صور نشرتها أفريكوم للألغام التي زرعتها مرتزقة فاغنر
صور نشرتها أفريكوم للألغام التي زرعتها مرتزقة فاغنر
أفريكوم
قالت الولايات المتحدة الأربعاء إن مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر زرعت ألغاما في محيط العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان أنها تملك "أدلة دامغة على أن مجموعة فاغنر، التي ترعاها وتشغلها الدولة الروسية، زرعت ألغاماً أرضية وعبوات ناسفة" في العاصمة الليبية ومحيطها.

وأوضحت "تظهر أدلة مصورة موثقة أفخاخا وحقول ألغام موضوعة عشوائياً في محيط مشارف طرابلس وحتى سرت منذ منتصف يونيو/حزيران".

وندد قائد عمليات أفريكوم برادفورد غيرينغ في البيان بإظهار مجموعة فاغنر، التي تعتبر مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "استخفافاً تاماً بسلامة وأمن الليبيين".

وأضاف أن "الأساليب غير المسؤولة التي تعتمدها مجموعة فاغنر تطيل مدة النزاع ومسؤولة عن معاناة لا داعي لها وعن موت مدنيين أبرياء".

واتهمت واشنطن موسكو مراراً بالتدخل في النزع الليبي عبر إرسال أسلحة، بينها طائرات مقاتلة، في خرق لقرار حظر الأسلحة في ليبيا الصادر عن الأمم المتحدة في 2011.

وتدعم روسيا وإلى جانبها خصوصاً مصر والإمارات، اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا والذي سعى منذ أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على طرابلس.

وتلقت عمليته العسكرية عدة انتكاسات منذ مطلع العام إثر تدخّل تركيا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس والتي تعترف بها الأمم المتحدة، ما دفع قوات حفتر إلى التراجع إلى سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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