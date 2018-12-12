أمريكا والسعودية
الأربعاء 12 ديسمبر 2018 18:36

واشنطن: سنسترد تكاليف الإمداد بالوقود من السعودية والإمارات

التزود بالوقود في الجو
رويترز
أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ عزمها استرداد تكاليف إمداد المقاتلات السعودية والإماراتية بالوقود خلال حرب اليمن.
التفاصيل:
  • وكالة الأناضول نقلت عن وثيقة للبنتاغون أن القيادة المركزية الأمريكية سوف تتسلم من السعودية والإمارات مقابلا عن خدمات التزود بالوقود وساعات طيران طائرات التزوّد بالوقود للفترة ما بين عامي 2015 و2018.
  • الوثيقة أوضحت أن "الدفع سوف يتم عقب حساب التكاليف الفعلية بشكل صحيح، وذلك بموجب اتفاقية الشراء وتبادل الخدمات".
  • الوثيقة هي ردّ للبنتاغون على استجواب برلماني قدمه السيناتور الديمقراطي جاك ريد إلى مجلس الشيوخ.
  • رد البنتاغون أوضح أن واشنطن توفر بالفعل الدعم للعمليات العسكرية التي تنفذها السعودية والإمارات في اليمن في شكل تقديم خدمات التزود بالوقود جوًا وتوفير المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها الطائرات بدون طيار.
  • التقديرات تشير إلى أن قيمة الخدمات التي قدمتها الولايات المتحدة لطائرات التحالف بقيادة السعودية خلال الفترة المذكورة يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات.
  • الشهر الماضي، أعلنت الرياض وواشنطن عن وقف خدمات إعادة التزود بالوقود في الجو.
المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
أمريكا
السعودية
الإمارات
الحرب في اليمن
التزود بالوقود

اقرأ أيضا

Thumbnail
وائل عباس حرا.. ومنظمات حقوقية تدين ممارسة مصر "أعمال انتقام"
Thumbnail
أردوغان يعلن بدء تركيا عملية عسكرية في سوريا "خلال أيام"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم