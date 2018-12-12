الأربعاء 12 ديسمبر 2018 18:36
واشنطن: سنسترد تكاليف الإمداد بالوقود من السعودية والإمارات
أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ عزمها استرداد تكاليف إمداد المقاتلات السعودية والإماراتية بالوقود خلال حرب اليمن.
التفاصيل:
- وكالة الأناضول نقلت عن وثيقة للبنتاغون أن القيادة المركزية الأمريكية سوف تتسلم من السعودية والإمارات مقابلا عن خدمات التزود بالوقود وساعات طيران طائرات التزوّد بالوقود للفترة ما بين عامي 2015 و2018.
- الوثيقة أوضحت أن "الدفع سوف يتم عقب حساب التكاليف الفعلية بشكل صحيح، وذلك بموجب اتفاقية الشراء وتبادل الخدمات".
- الوثيقة هي ردّ للبنتاغون على استجواب برلماني قدمه السيناتور الديمقراطي جاك ريد إلى مجلس الشيوخ.
- رد البنتاغون أوضح أن واشنطن توفر بالفعل الدعم للعمليات العسكرية التي تنفذها السعودية والإمارات في اليمن في شكل تقديم خدمات التزود بالوقود جوًا وتوفير المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها الطائرات بدون طيار.
- التقديرات تشير إلى أن قيمة الخدمات التي قدمتها الولايات المتحدة لطائرات التحالف بقيادة السعودية خلال الفترة المذكورة يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات.
- الشهر الماضي، أعلنت الرياض وواشنطن عن وقف خدمات إعادة التزود بالوقود في الجو.
المصدر
الأناضول
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