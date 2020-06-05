الصراع في ليبيا
الجمعة 5 يونيو 2020 13:46

واشنطن: رهان مصر على حفتر فشل

السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند (يسار) ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج
صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا
اعتبر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، أن هناك في مصر من راهن على الجنرال الليبي خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن تلك المقاربة تبين فشلها الآن.

ففي مؤتمر صحفي عبر الهاتف الخميس قال نورلاند "قد يكون هناك أشخاص بمصر اعتقدوا أن المراهنة على رجل قوي (حفتر) قد تحمي مصالح بلدهم، لكن أعتقد أنهم أدركوا أن هذه المقاربة لم تنجح".

وأضاف "نرى أن مصر أصبحت أكثر استعداداً للقيام بدور بناء وهي تشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية لمسار برلين، ونراها شريكاً بناء في هذه التركيبة".

وفي 19 يناير/ كانون ثان الماضي، عُقد مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، دعا إلى التزام كافة الأطراف في هذا البلد بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبحث عن حل سياسي للنزاع.

وحول التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي تقوم بها الأطراف الليبية باتجاه عدة دول معنية بالنزاع الليبي، قال نورلاند "نعرف أن حفتر في مصر، والسراج في تركيا، ومعيتيق كان في موسكو أمس وهذا يعكس فرصة حقيقية للمجتمع الدولي لتحقيق تقدم نحو التسوية في ليبيا".

وأضاف "نرى أن هذا النشاط الدبلوماسي المكثف الذي نشهده حالياً والاتصالات بين بومبيو والسراج وماكرون وحفتر جزء من الجهود الدولية المكثفة لاستغلال هذه الفرصة والتوصل إلى حل".

ورغم أن نورلاند يعتبر أن الوضع الليبي يشهد تطورا خطيرا، إلا أنه استبعد تكرار السيناريو السوري فيها، وأكد أنه ما تزال هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع.

وبحسب المصدر نفسه، شدد السفير الأمريكي على "ضرورة وقف التدخل الأجنبي في ليبيا وخفض التصعيد"، داعيا الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

أما عن الدور التركي في ليبيا، فقال إن "التصعيد الحقيقي في ليبيا بدأ مع تدخل مرتزقة فاغنر من روسيا، في أكتوبر/تشرين أول الماضي"، مشيرا إلى أن "التدخل التركي جاء رداً على ذلك".

وختم مؤكدا أن "الجهود الأمريكية منصبة على محاولة خفض التصعيد"، لافتا إلى أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي بإنهاء الصراع".

ومنذ إنطلاقة عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت قوات حكومة الوفاق من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي. 

وأعلنت القوات، صباح الجمعة، أنها حررت بالكامل مدينة ترهونة، المعقل الأخير لقوات حفتر في غرب ليبيا، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
السفير الأمريكي
ليبيا
مصر
حفتر
تركيا
فايز السراج

اقرأ أيضا

Thumbnail
أردوغان: التطورات في ليبيا وسوريا أظهرت قوة أدائنا
Thumbnail
شاهد: جثث كورونا بجانب القمامة في مستشفيين حكوميين بمصر (فيديو)
Thumbnail
حفتر انتهى ليبياً.. وهذه هي خطة روسيا والامارات.. والخطة التركية للتصدي!
Thumbnail
"سجن بلا نهاية" لمن يطالبون بالإصلاح في الإمارات
Thumbnail
آلاف الأمريكيين يشاركون في وداع مهيب لجثمان جورج فلويد (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. أردوغان: التطورات في ليبيا وسوريا أظهرت قوة أدائنا
  2. شاهد: جثث كورونا بجانب القمامة في مستشفيين حكوميين بمصر (فيديو)
  3. "سجن بلا نهاية" لمن يطالبون بالإصلاح في الإمارات
  4. واشنطن: رهان مصر على حفتر فشل
  5. آلاف الأمريكيين يشاركون في وداع مهيب لجثمان جورج فلويد (فيديو)