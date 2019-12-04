الأربعاء 4 ديسمبر 2019 22:28
واشنطن تعين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستعين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.
التفاصيل
- أشادت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذها حمدوك "لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق" الذي اتسمت علاقاته مع الغرب بالتوتر.
- ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة ستعين سفيرا في الخرطوم بعد موافقة الكونغرس، وأن السودان سيستعيد تمثيله الكامل في واشنطن.
- كتب بومبيو على تويتر "هذه خطوة تاريخية لتقوية العلاقات بين البلدين".
- أشاد بومبيو في بيان بالحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون بسبب اطلاقها "إصلاحات واسعة".
- قال بومبيو إن حمدوك "أظهر التزاماً بمفاوضات السلام مع جماعات المعارضة المسلحة، وأنشأ لجنة للتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين، والتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية التي مدتها 39 شهراً".
- ويعتبر حمدوك، وهو دبلوماسي ومسؤول سابق في الأمم المتحدة وتلقى تعليمه في بريطانيا، أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ عام 1985.
- ولم يتلق حمدوك ببومبيو أو الرئيس دونالد ترمب نظراً لتواجدهما خارج البلاد.
- حمدوك اجتمع مع ديفيد هيل، الرجل الثالث في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء الكونغرس.
- تولى حمدوك زمام الأمور في أغسطس/آب بعد أشهر من المظاهرات التي قادها شباب أسقطوا الرئيس السابق عمر البشير وبعده المجلس العسكري الذي حاول البقاء في السلطة.
- واندلعت الاحتجاجات بسبب الاستياء من ارتفاع أسعار الخبز وعدد من المشاكل الاقتصادية.
علاقات متوترة
- وشاب التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير، الذي تولى السلطة في عام 1989 وتبنى نهجاً إسلامياً، واستضاف زعيم تنظيم القاعدة أسامة في لادن في بلاده لفترة من الزمن.
- ولا تزال واشنطن تصنف السودان كدولة راعية للإرهاب وهو ما تقول الحكومة الجديدة أنه يعيق الاستثمار الاجنبي.
- ورغم تعاطفهم مع مطالب السودان، إلا أن مسؤولين أمريكيين يقولون إن إزالة ذلك التصنيف هو عملية قانونية تستغرق وقتا.
- وتصاعدت التوترات كذلك بين البلدين بسبب حملة الأرض المحروقة التي نفذها البشير في إقليم دارفور، والتي وصفتها الولايات المتحدة بأنها إبادة جماعية، ودعت إلى محاكمة البشير.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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