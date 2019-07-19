الجمعة 19 يوليو 2019 21:08
واشنطن تعرض 7 ملايين دولار لتحديد مكان قيادي في حزب الله
أعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات على أحد قادة حزب الله اللبناني وعرضت مبلغ سبعة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.
التفاصيل
- تتهم واشنطن سلمان رؤوف سلمان بأنه المشتبه به في تنسيق تفجير مقر جمعية يهودية أرجنتينية في بوينس أيرس عام 1994 أسفر عن مقتل 85 شخصا.
- سيغال ماندلكر، مساعد وزير الخزانة المكلف محاربة الإرهاب: نستهدف سلمان رؤوف سلمان الذي نسق هجوماً مدمراً في بوينس أيرس بالأرجنتين، ضد أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل 25 عاما.
- ماندلكر: "ستواصل هذه الإدارة استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء، من دون تمييز، باسم هذه المجموعة العنيفة وتحت رعاية إيرانية".
- وفقاً لوزارة الخزانة، فإن سلمان الذي ترجح حيازته للجنسيتين الكولومبية واللبنانية، يواصل قيادة عمليات في القارة الأمريكية لصالح حزب الله.
- ماندلكلر: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الحكومة الأرجنتينية وأصدقائنا في المنطقة والعالم لمنع عناصر حزب الله من ارتكاب اعتداءات جديدة تخدم أهداف إيران المؤذية".
مكافأة مجزية
- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعرض مبلغ سبعة ملايين دولار لأي شخص يدلي بمعلومات من شأنها تحديد مكان سلمان، المعروف أيضاً باسم سلمان الرضا.
- مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: الإدارة الأمريكية تشجع دول أمريكا اللاتينية على اتباع النموذج الأمريكي في وضع مجموعات وأفراد على "قوائم سوداء للإرهاب".
- وزارة الخزانة الأمريكية: "ما جرى اليوم يشير إلى أن حزب الله منظمة إرهابية قبل أي شيء، رغم محاولاته للظهور، زوراً، ككيان سياسي شرعي".
- الخزانة الأمريكية: "حزب الله اللبناني كان، قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، المجموعة الإرهابية المسؤولة عن أكبر عدد من القتلى في الولايات المتحدة".
- الخزانة الأمريكية: سلمان لعب "دوراً مباشراً في التآمر الإرهابي ضد مدنيين أبرياء في تشيلي وبيرو، والذي منعته الأجهزة الأمنية بنجاح".
- مسؤول أمريكي رفيع: سلمان "موجود في مكان ما في الشرق الأوسط".
تجميد أصول
- جمدت الأرجنتين الخميس أصول حزب الله بعد 25 عاماً على الهجوم الأسوأ في تاريخ البلاد وأدى إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة 300 آخرين.
- حضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعدد من المسؤولين الإقليميين إلى بوينس آيرس لإحياء ذكرى الهجوم والتباحث بشأن "مكافحة الإرهاب".
خلفيات
- تؤكد الأرجنتين واسرائيل أن إيران أمرت بالهجوم وأن عناصر من حزب الله قاموا بتنفيذه، مثل الهجوم على سفارة إسرائيل في بوينس أيرس عام 1992 وأسفر عن سقوط 29 قتيلا ومئتي جريح.
- كانت الأرجنتين أصدرت مذكرات توقيف دولية ضد إيرانيين تتهمهم بالتورط في الاعتداء، لكنها لم تنفذ.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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