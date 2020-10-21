الصراع في اليمن
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 20:29

واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في"حزب الله"

هيثم علي ‎طبطبائي قاد القوات الخاصة التابعة لحزب الله اللبناني في كل من ‎سوريا واليمن
تويتر
عرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار، لقاء معلومات عن قائد عسكري في "حزب الله" اللبناني، ينشط باليمن وسوريا.

جاء ذلك في تغريدة لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البرنامج إنه "هيثم علي طبطبائي، قاد القوات الخاصة التابعة لحزب الله اللبناني في كل من سوريا واليمن".

وأضاف "إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن العمليات التي يقوم بها، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار"، دون تفاصيل أخرى.

وسبق أن وجهت الحكومة اليمنية اتهامات متكررة لـ "حزب الله" اللبناني، بإرسال خبراء عسكريين لدعم جماعة الحوثي.

كما توجد عناصر عسكرية للحزب اللبناني المدعوم من إيران في عدة مناطق بسوريا، تقاتل إسنادا لرئيس النظام بشار الأسد.

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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