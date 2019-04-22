الاثنين 22 أبريل 2019 13:10
واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مستوردي النفط الإيراني
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية تعتزم إبلاغ خمس دول، بينها دول حليفة، بأنها لن تكون معفاة من العقوبات إذا واصلت استيراد النفط الإيراني.
التفاصيل:
- قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن وزير الخارجية مايك بومبو سيعلن اليوم الإثنين أن الإدارة لن تجدد الاستثناءات من العقوبات لخمس دول تستورد النفط الإيراني بعد انتهاء مدة هذه الاستثناءات في 2 مايو/أيار المقبل.
- الدول الخمس هي الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية.
- لم توضح المصادر ما إذا كانت الدول الخمس ستحصل على وقت إضافي لتخفيض مشترياتها من النفط الإيراني أم أنها ستخضع للعقوبات الأمريكية بشكل فوري بدءا من 3 مايو/أيار إذا لم توقف واردات النفط الإيراني.
- قال المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يتوقعون حدوث انخفاض كبير في المعروض من النفط بالنظر إلى زيادة الإنتاج من قبل دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
خلفية:
- كانت الإدارة الأمريكية قد منحت استثناء من العقوبات لثماني دول بعدما أعادت فرض العقوبات على إيران عقب إعلان ترمب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في 2015.
- منحت هذه الدول خلال هذه الفترة مزيدًا من الوقت لإيجاد مصادر بديلة للنفط الإيراني، وكذلك لمنع حدوث صدمة لأسواق النفط العالمية إذا توقف تماما استيراد الخام الإيراني.
- منذ نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت ثلاث دول من الثمانية، وهي إيطاليا واليونان وتايوان، وقف استيراد النفط من إيران، بينما واصلت الدول الخمس الأخرى استيراد النفط الإيراني، كما طالبت بتمديد إعفاءاتها من العقوبات.
- كانت تركيا، العضو بالناتو، هي أكثر من أعلن بشكل صريح حاجته لتمديد إعفائها من العقوبات.
- قال كبار المسؤولين الأتراك لنظرائهم في الولايات المتحدة إن النفط الإيراني ضروري لتلبية احتياجات بلدهم من الطاقة.
- أوضح المسؤولون الأتراك أيضا أنه لا يمكن توقع أن تقوم تركيا، الجارة لإيران، بإغلاق اقتصادها تماما أمام البضائع الإيرانية.
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المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس
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