واشنطن ترسل ألف جندي إلى الشرق الأوسط وتنشر صورا لناقلتي النفط

صور جديدة نشرتها البنتاغون تتهم إيران بمهاجمة ناقلتي النفط النروجية واليابانية في خليج عمان رويترز

عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط ودعت العالم إلى "عدم الخضوع للابتزاز النووي" الإيراني ونشرت صورا جديدة قالت إنها تدين طهران في هجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان.

التفاصيل: تأتي التطورات الأخيرة بعد إعلان طهران أن احتياطياتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز في 27 يونيو/حزيران الحد المنصوص عليه في الاتفاق الموقع عام 2015.

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان قال، الإثنين، إن "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة المعلومات الاستخبارية ذات المصداقية والموثوق بها التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي للقوات الإيرانية".

الوزير الأمريكي شدد على أن "الولايات المتحدة لا تسعى للدخول في نزاع مع إيران".

شاناهان قال "سمحت بإرسال ألف جندي إضافي لأهداف دفاعية من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة الوضع بدقة" من أجل "تعديل حجم القوات" إذا اقتضى الأمر.

الوزير أكد أنه وافق على إرسال هؤلاء الجنود بناء على طلب القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الحصول على تعزيزات وبالاتفاق مع رئيس الأركان وبعد التشاور مع البيت الأبيض. صور جديدة جاء إعلان شاناهان بعد نشر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وثائق جديدة تتهم إيران بمهاجمة ناقلتي النفط النروجية واليابانية في خليج عمان.

يظهر في إحدى عشرة صورة جديدة التقطتها مروحية "سيهوك" تابعة للبحرية الأمريكية ونشرها البنتاغون، جسم معدني دائري يبلغ قطره حوالى ثمانية سنتمترات وملتصقا بجسم ناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كوريجيوس".



قالت وزارة الدفاع إن هذا الجسم هو أحد المغناطيسات التي استخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر. وتؤكد واشنطن أن الإيرانيين ثبتوا هذا اللغم على السفينة ثم سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم.

في صورة أخرى بدت الفجوة التي خلفها على جسم الناقلة نفسها لغم آخر انفجر. ووفقاً للبنتاغون فإنّ قطر الفجوة يزيد عن متر.

البنتاغون قال في بيان إن "إيران مسؤولة عن هذا الهجوم كما تثبت ذلك أدلة الفيديو والموارد والمهارات المطلوبة للقيام بسرعة بإزالة اللغم اللاصق غير المنفجر".

يرى خبراء متفجرات في البحرية الأمريكية أن المكان الذي اختير لتثبيت الألغام على جسم السفينة، فوق خط المياه يدل على أن الهدف لم يكن إغراق السفينتين.

لكن الطريقة التي استخدمت في إزالة اللغم الذي لم ينفجر - أي حوالي عشرة عناصر على متن قارب سريع مزودين بسترات نجاة ولكن من دون معدات مضادة للانفجار - كانت في الواقع طريقة خطرة للغاية، وفقاً لأحد هؤلاء الخبراء الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم. ووصف هذا الخبير العملية بأنها "سيناريو شديد الخطورة".

فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً بالتعاون مع دول عديدة أخرى لم تسمّها.

"ضمان أمن جنودنا" وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة قال في بيانه إن ارسال ألف جندي إضافي يرمي إلى "ضمان أمن وسلامة جنودنا المنتشرين في المنطقة وحماية مصالحنا القومية".

تحدث شاناهان عن "السلوك العدائي لإيران وللجماعات التي تدعمها، الذي يهّد مواطني الولايات المتحدة ومصالحها في جميع أنحاء المنطقة".

كان البنتاغون قد أرسل في منتصف مايو/أيار إلى مياه الخليج سفينة حربية محملة بآليات، ولا سيما مركبات برمائية، وبطارية صواريخ باتريوت، لتضاف إلى مجموعة بحرية ضاربة، على راسها حاملة طائرات، كانت الولايات المتحدة أرسلتها إلى المنطقة للتصدي لخطر هجمات إيرانية "وشيكة". خلفيات: تعرضت ناقلتا النفط، الخميس، لهجومين لم يحدد مصدرهما قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

وقع الهجومان على ناقلتي النفط في خليج عمان بعد شهر على تعرض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية".

وجهت واشنطن أصابع الاتهام في كل هذه الهجمات إلى طهران التي سبق لها وأن هددت مراراً بإغلاق مضيق هرمز لكنها نفت أي ضلوع لها في هذه الهجمات.

لكن دول الاتحاد الأوربي، الإثنين، أبدت حذرا في تحديد المسؤوليات عن الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي في مياه الخليج، ورفضت، خلافا للندن، تبني اتهامات واشنطن لإيران.

في نهاية مايو/ أيار أعلنت الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى "تهديدات مستمرة" من طهران ضدّ القوات الأمريكية.