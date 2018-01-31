الأربعاء 31 يناير 2018 20:26
واشنطن تدرج هنية على لائحة "الإرهاب"
أدرجت السلطات الأمريكية إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على "قائمة الإرهاب" الخاصة بها.
كما أدرجت أيضا حركات "سواعد مصر" و"لواء الثورة" المصريتين و"الصابرين" من قطاع غزة على القائمة.
وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الامريكية ريكس تيلرسون " هذه التصنيفات تستهدف الجماعات الإرهابية الرئيسية والقادة الإرهابيين، بما في ذلك حركتان ترعاهما وتديرهما إيران ويهددان استقرار الشرق الأوسط وتقويض عملية السلام، وتهاجمان حليفتينا مصر وإسرائيل".
وأضاف "هذه الاجراءات خطوة هامة لحرمانها من الموارد التي تحتاج إليها للتخطيط وتنفيذ أنشطتها الإرهابية".
المصدر
وكالات
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