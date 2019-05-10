الجمعة 10 مايو 2019 22:12
واشنطن تجدد استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية
جددت الولايات المتحدة، الجمعة، استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية، رغم إجراء الأخيرة مناورات دفاعية ضخمة مرتين في أقل من أسبوع.
جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، عقب لقائه في سيول وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وا، وفق بيان للأخيرة.
التفاصيل
- البيان الذي نقلته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" نقل عن بيغون قوله إن "الباب ما زال مفتوحا أمام بيونغيانغ للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية".
- جاء في نص البيان "بينما نقيم المرحلة الحالية على أنها منعطف حاسم للغاية لاستمرار التواصل والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أكد الممثل الأمريكي بيغون أن الباب يبقى مفتوحا أمام كوريا الشمالية للعودة إلى المفاوضات النووية".
- أجرت بيونغيانغ "اختبارين لمقذوفات" منذ الأسبوع الماضي في جو من التوتر ساد العلاقات بين الجارتين الكوريتين.
- تعد هذه المرة الثانية التي تعرب فيها واشنطن عن استعدادها للحوار مع بيونغيانغ خلال أسبوع.
- الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد تجربة بيونغيانغ إطلاق مقذوف صاروخي "مازلنا نعتزم التفاوض على حل جيد مع كوريا الشمالية لحملها على نزع سلاحها النووي".
تجارب كورية شمالية
- الخميس، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية، أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل مجهول النوع من منطقتها الغربية، أشير فيما بعد إلى كونه "صاروخا قصير المدى".
- قال الجيش في بيان، إنّ ذلك الإطلاق "هو الثاني من نوعه خلال الأيام الخمسة الأخيرة".
- السبت الماضي، أطلقت كوريا الشمالية عددا من المقذوفات قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية، لأول مرة منذ عام.
- بعد هذا الإطلاق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن ثقته في أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "لن يخلف وعده".
- كتب ترمب في تغريدة عبر تويتر "أعتقد أن كيم جونغ أون يدرك تماما الإمكانات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئا لوضع حد لها".
- التقى ترمب وكيم مرتين، الأولى في هانوي في فبراير/شباط الماضي والثانية في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.
- تحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغيانغ وواشنطن.
المصدر
وكالات
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