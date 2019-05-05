الأحد 5 مايو 2019 18:50
واشنطن تبيع أسلحة بستة مليارات دولار للإمارات والبحرين
أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس إن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لأسلحة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار للبحرين والإمارات في ثلاث صفقات منفصلة.
التفاصيل:
- بموجب إخطار أرسل الجمعة إلى الكونغرس، يمكن للبحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ باتريوت ومعدات الدعم المتعلقة بها بتكلفة تقدر بنحو 2.48 مليار دولار.
- الصفقة البحرينية المحتملة تشمل 36 صاروخا من النسخة المطورة من صواريخ باتريوت يمكنها إسقاط الطائرات والصواريخ الجوالة (كروز).
- في إخطار منفصل أرسلته وزارة الخارجية للكونغرس، تم إعطاء موافقة أيضا للبحرين لشراء أسلحة مختلفة لدعم أسطول طائراتها من طراز إف-16 بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون دولار.
- الصفقة تشمل أيضا 32 صاروخ جو- جو و20 صاروخ هاربون المضاد للسفن و100 قنبلة (جي بي يو-39) وهي قنابل صغيرة القطر تبلغ زنتها 250 رطلا وذخائر أخرى.
- في إخطار ثالث لوزارة الخارجية تم إعطاء دولة الإمارات موافقة على صفقة قيمتها 2.73 مليار دولار لشراء صواريخ باتريوت والمعدات المرتبطة بها.
- وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أبلغت الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة.
- إخطار الكونغرس بأنه تمت الموافقة على صفقة بيع لدولة أجنبية، لا يشير إلى أنه تم التوقيع على عقد أو الانتهاء من المفاوضات.
- في أبريل/ نيسان مضت الولايات المتحدة قدما في جزء من صفقة بيع نظام ثاد للدفاع الصاروخي للسعودية.
المصدر
رويترز
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